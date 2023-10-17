اليك الطريقة الصحيحة لاستخدام الزيوت في العناية بالشعر

تعتمد الكثير من السيدات على الزيوت الطبيعية لعلاج الشعر التالف، لذا من الضروري اختيار النوعية الجيدة والمناسِبة لطبيعة الشعر للحصول على نتائج مضمونة.



ويؤكد خبراء العناية بالشعر أن الطريقة الصحيحة للاستفادة من الزيوت هي استخدامها كحمّام زيت دافئ يوزّع على الشعر، فذلك يساعد على تنشيط الدورة الدموية ورفد بصيلات الشعر بالعناصر المغذية وتقويتها وتحفيز نمو الشعر بمعدل أسرع وزيادة كثافته، كما يعمل على تغليف الشعر من الخارج وحمايته من التكسّر.

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ومن الضروري التنبّه إلى أن حمّام الزيت يختلف باختلاف نوع الشعر ومشاكله، فاختيار الزيوت الطبيعية المناسبة للشعر على أساس المشكلة التي يعانيها هو من أهم خطوات علاج الشعر، لذلك ينصح الخبراء لعلاج الشعر التالف باستخدام زيوت جوز الهند، الخروع، الأرغان، الجوجوبا، الزيتون، اللوز، السمسم، الروزماري، قرع العسل، والماكاديميا.



أما لإزالة القشرة فأفضل نوع هو زيت جوز الهند الذي يتميز بخواصه المضادة للجراثيم والفطريات، ما يساعد على تقليل قشرة الرأس، كما يعمل على الترطيب العميق للشعر الجاف والتالف وعلاج الأطراف المتقصّفة، كذلك هو غني جداً بالفيتامين "هـ".



ولتحسين حالة الشعر، يُنصح باستخدام زيت اللوز وزيت الخروع، فهذه التركيبة غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة وبالبروتينات والفيتامينات، وتعمل على ترطيب الأطراف المتقصفة وعلاجها.



ويلعب زيت الزيتون دور المرطّب، وهو مثالي للشعر، ويساعد على الحد من تساقطه. كما يتميز بخواصه المضادة للأكسدة والجراثيم، ما يعمل على تنظيف فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.