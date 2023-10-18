جربي هذه المستحضرات كبدائل لمزيل المكياج

من المؤكد أنكِ سمعتِ تحذيراتٍ كثيرة بشأن الذهاب إلى السرير دون إزالة المكياج، وذلك لأسباب عدة، منها أن ترك المكياج يمكن أن يؤدي إلى مسام مسدودة، وبثور، وبشرة متهيجة.

لكن في بعض الأحيان قد تجدين نفسكِ عالقةً دون وجود أي مزيل مكياج، أو أنكِ قد ترغبين في الابتعاد عن المنتجات الكيميائية الموجودة في السوق، والحصول على منتجات طبيعية؛ لأنكِ تشعرين بأنها الأفضل لبشرتك.

لذا، إننا نرصد لكِ مجموعةً من البدائل الطبيعية، والوصفات المنزلية؛ لإزالة المكياج، التي ثبت أنها لطيفة على بشرتك.

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زيت جوز الهند: يمكن القول بأن زيت جوز الهند من العناصر الأساسية المنزلية الشائع وجودها، لذا فإنه أسهل طريقةٍ يمكنكِ اللجوء إليها لإزالة المكياج؛ إذا رغبتِ في وصفةٍ طبيعية، أو لم يكن لديك مزيل مكياج، كما أنه مثالي للبشرة الجافة، إذ إن طبقة خفيفة منه ستزيل حتى المكياج الأكثر عناداً، والمقاوم للماء. العسل: في حال كنتِ تبحثين عن بديل طبيعي للزيوت القاسية لمزيلات المكياج التقليدية، فما عليكِ سوى وضع ملعقة واحدة من العسل على وجهك، ثم غسله بالماء الدافئ بعد خمس دقائق؛ للحصول على وجه منتعش ومشرق من الداخل. ماء الورد وزيت الجوجوبا: إذا كنتِ ممن يعانون جفاف الجلد، فيسرنا إخباركِ بأن زيت الجوجوبا يوفر لمسة مهدئة من مضادات الأكسدة والترطيب أثناء إزالة المكياج، حيث إن مزج ملعقة من هذا الزيت مع كمية متساوية من ماء الورد، سيترك وجهكِ يشعر برائحة خفيفة ومنتعشة.

مرطب الجسم: في حالات الضرورة، فقط، يمكنكِ اللجوء إلى لوشن الجسم أو المرطب، الموجود بجانب سريرك؛ لإزالة كريم الأساس، ومكياج العيون، حيث يمكن أن تعمل الزيوت المغذية الموجودة في هذه التركيبات على إزالة المكياج شديد التصبغ، ومع ذلك من المهم أن تتأكدي من مسحه جيداً لتجنب انسداد المسام. مرهم الشفاه: بالنسبة لتلك الأصباغ العنيدة، التي تلتصق بشفتيك، يمكنكِ اللجوء إلى مرطب الشفاه؛ لإزالة كل أثر لتلك المواد الثقيلة، حيث تعمل تركيبته الشمعية كسحر لتحطيم الأصباغ المشبعة، وكل ما عليكِ فعله هو وضع طبقة متساوية على شفتيك ثم مسحها بلطف باستخدام منديل. الصبار: من المعروف أن الصبار يمتلك فوائد مرطبة وعلاجية، وغالباً يستخدم لعلاج الأمراض الجلدية، لذا يمكنكِ استخدامه إذا كان لديك، وكل ما عليكِ فعله هو تدليك كمية صغيرة منه على الجلد بأطراف أصابعك، ثم شطفه بالماء الفاتر.