اختيار الطبيب المناسب لطفلك: 5 صفات تميز الأطباء المتخصصين في طب الأطفال

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طبيب الأطفال فرد أساسي في الأسرة خلال مرحلة الطفولة، فالطفل يحتاج لطبيب أطفال ماهر يتابع صحته ونموه منذ ولادته، وتلجأ له الأم عندما يمر طفلها بوعكة صحية مفاجئة، وتشعر بالاطمئنان على طفلها وهو بين يديه.ما سبق يجعل اختيار طبيب أطفال ماهر لطفلك مهمة ليست سهلة، ولكن هناك بعض الصفات التي يجب أن تتوفر في طبيب الأطفال الماهر، والتي يمكنكِ اختيار طبيب طفلك على أساسها. تابعي القراءة لتتعرفي على 5 صفات تميز طبيب الأطفال الماهر المحترف.1- طبيب الأطفال الماهر يمتلك فريق عمل محترفأول ما يميّز عيادة الطبيب الماهر هو فريق عمله، تحققي من فريق العمل في العيادة وتأكدي أنهم على قدر من الاحترافية والمهارة واللطف في التعامل، وطبعاً النظام والنظافة، علاوة على أسلوب تعاملهم مع طفلك.اختيار الطبيب لفريق عمله دليل على مستوى مهارته، فاجعليها أولى الإشارات التي تتبعيها عند اختيار طبيب متابع لطفلك.2- طبيب الأطفال الماهر مستمتع جيدكيف ستشعرين بالثقة والاطمئنان إذا لم يستمع الطبيب إلى وصف دقيق لملاحظاتك على طفلك؟ لذا فإن أهم صفة تميّز طبيب الأطفال الماهر، والطبيب المحترف بشكل عام هو أنه يستمع جيداً إلى شكوى المريض والتفاصيل التي تزعجه.3- طبيب الأطفال الماهر صريح وواضح فيما يتعلق بحالة الطفليجب أن يتحلى الطبيب المتابع لطفلك بالصراحة بشأن الحالة الصحية لطفلك، وأن يشرح لكِ تفاصيل حالة طفلك بوضوح وبمصطلحات بسيطة تتمكنين من فهمها.4- طبيب الأطفال الماهر متعاونقد يعاني طفلك من مشكلة صحية تستدعي تدخل تخصص طبي مختلف، مثل الأسنان أو الجلدية مثلاً، وفي هذه الحالة يظهر مستوى مهارة طبيب الأطفال المتابع لطفلك، حيث يكون متعاوناً معكِ ومع الطبيب الآخر، ويكون دليلاً موثوق به عندما تصيبك الحيرة في اختيار قرار صائب بشأن صحة طفلك.5- طبيب الأطفال الماهر لديه مرونة في التواصلالطبيب المتابع لطفلك هو أول من تلجئين إليه في حالة مرض طفلك أو مروره بوعكة صحية مفاجئة، لذا أنتِ بحاجة إلى طبيب على استعداد للتواصل في أي وقت، ولا يتأخر عن الرد والتعاون وتقديم خدماته لأن الحفاظ على صحة طفلك هدف مشترك بينكما.