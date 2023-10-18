Advertisement

المرأة

اختيار الطبيب المناسب لطفلك: 5 صفات تميز الأطباء المتخصصين في طب الأطفال

Lebanon 24
18-10-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1119801-638332635279582223.jpeg
Doc-P-1119801-638332635279582223.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طبيب الأطفال فرد أساسي في الأسرة خلال مرحلة الطفولة، فالطفل يحتاج لطبيب أطفال ماهر يتابع صحته ونموه منذ ولادته، وتلجأ له الأم عندما يمر طفلها بوعكة صحية مفاجئة، وتشعر بالاطمئنان على طفلها وهو بين يديه.
Advertisement

ما سبق يجعل اختيار طبيب أطفال ماهر لطفلك مهمة ليست سهلة، ولكن هناك بعض الصفات التي يجب أن تتوفر في طبيب الأطفال الماهر، والتي يمكنكِ اختيار طبيب طفلك على أساسها. تابعي القراءة لتتعرفي على 5 صفات تميز طبيب الأطفال الماهر المحترف.

1- طبيب الأطفال الماهر يمتلك فريق عمل محترف
أول ما يميّز عيادة الطبيب الماهر هو فريق عمله، تحققي من فريق العمل في العيادة وتأكدي أنهم على قدر من الاحترافية والمهارة واللطف في التعامل، وطبعاً النظام والنظافة، علاوة على أسلوب تعاملهم مع طفلك.
اختيار الطبيب لفريق عمله دليل على مستوى مهارته، فاجعليها أولى الإشارات التي تتبعيها عند اختيار طبيب متابع لطفلك.

2- طبيب الأطفال الماهر مستمتع جيد
كيف ستشعرين بالثقة والاطمئنان إذا لم يستمع الطبيب إلى وصف دقيق لملاحظاتك على طفلك؟ لذا فإن أهم صفة تميّز طبيب الأطفال الماهر، والطبيب المحترف بشكل عام هو أنه يستمع جيداً إلى شكوى المريض والتفاصيل التي تزعجه.

3- طبيب الأطفال الماهر صريح وواضح فيما يتعلق بحالة الطفل
يجب أن يتحلى الطبيب المتابع لطفلك بالصراحة بشأن الحالة الصحية لطفلك، وأن يشرح لكِ تفاصيل حالة طفلك بوضوح وبمصطلحات بسيطة تتمكنين من فهمها.

4- طبيب الأطفال الماهر متعاون
قد يعاني طفلك من مشكلة صحية تستدعي تدخل تخصص طبي مختلف، مثل الأسنان أو الجلدية مثلاً، وفي هذه الحالة يظهر مستوى مهارة طبيب الأطفال المتابع لطفلك، حيث يكون متعاوناً معكِ ومع الطبيب الآخر، ويكون دليلاً موثوق به عندما تصيبك الحيرة في اختيار قرار صائب بشأن صحة طفلك.
 
5- طبيب الأطفال الماهر لديه مرونة في التواصل
الطبيب المتابع لطفلك هو أول من تلجئين إليه في حالة مرض طفلك أو مروره بوعكة صحية مفاجئة، لذا أنتِ بحاجة إلى طبيب على استعداد للتواصل في أي وقت، ولا يتأخر عن الرد والتعاون وتقديم خدماته لأن الحفاظ على صحة طفلك هدف مشترك بينكما.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2023-10-18
08:00 | 2023-10-18
03:13 | 2023-10-18
01:48 | 2023-10-18
23:00 | 2023-10-17
16:00 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24