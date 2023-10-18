استخدمي هذه الطريقة للحفاظ على نضارة عينيك

Advertisement

بعد يوم طويل ومرهق في العمل، وتحمل مسؤوليات البيت، تسعى كل امرأة للحفاظ على جمالها وصحة جسمها، لكن التعب يبدو بارزاً في محيط العينين، فهذا المكان يشير إلى مقدار التعب والإرهاق.وفي حال إغفال العناية بمنطقة أسفل العينين، تظهر الجيوب الغامقة، ما يؤدي إلى بروز علامات التعب، حيث يميز أطباء الجلد هذه العلامات، ويردونها إلى أمرين: الأول: احتباس الماء بسبب حدوث خلل في دوران الأوعية الدموية الدقيقة، والثاني: ظهور جيوب دهنية وراثية.وللتخلص من هذه العلامات، يجب الاهتمام بمنطقة أسفل العينين الدقيقة، من خلال استخدام كريمات لا تحتوي على مواد كيميائية، عدا تدليك المنطقة برفق من خلال الأصابع، عبر تدوير إصبعين في حركة دائرية لخمس مرات متتالية برفق، كون هذه المنطقة تعتبر من أكثر مناطق الجلد حساسية ونعومة.ويُنصح، عادة، بوضع الأصابع تحت الماء البارد لبضع ثوانٍ، قبل تدليك محيط العينين، فمن شأن تبريدها أن يُساعد على تخفيف الانتفاخ، وتحفيز آلية تجدد الخلايا.كما يُنصح، دائماً، بعدم استعمال كمية كبيرة من كريم محيط العينين، والاكتفاء بكمية بسيطة منه.كما يمكن، أيضاً، استخدام لاصقات طبية، مخصصة لمنطقة محيط العينين، فهي تزيل التعب، وتخفف حدة جيوب العينين، وتخفي آثارها.أسباب الهالات.. وأنواعها:يمكن أن تصيب هالات العينين كلا الجنسين على حد سواء، كما تتعدد أسباب الهالات السوداء تحت العين، وليس كما يردد البعض أنها تحدث فقط نتيجة النوم لفترات غير كافية، فمن الممكن أن تحدث نتيجة التعرض للعديد من المؤثرات، مثل: الحكة المستمرة، أو قلة النوم، أو استخدام مستحضرات التجميل، أو كعرض جانبي لإحدى المشكلات الصحية، كما يمكن أن يزداد ظهور سواد تحت العينين مع التقدم في العمر، أو نتيجة التعرض لبعض العوامل الخارجية، مثل: الهواء الملوث، أو تقلب الفصول.وتصنف هالات العينين إلى أربعة أنواع رئيسية، هي: «هالات العين الوعائية» التي تظهر كتصبغات وردية، أو زرقاء، أو بنفسجية اللون، والتي يمكن أن يرافقها، أو لا يرافقها، وجود انتفاخ تحت العين، و«هالات العين المصطبغة» التي تظهر بنية اللون، و«هالات العين التركيبية» حيث يظهر هذا النوع من الهالات السوداء كظل أسفل العين، ويشيع ظهوره في الحالات التي تقل بها الدهون الموجودة في منطقة أسفل الجفن السفلي مع وجود بروز في عظام الوجنتين، أو نتيجة تدلي الجفن، أو وجود أكياس منتفخة تحت العين، إضافة إلى «هالات العين المختلطة» التي تجمع بين نوعين أو أكثر من الأنواع السابقة.علاج الهالات:ويمكن علاج الهالات السوداء بالليزر أو التقشير الكيميائي، اللذين يعملان على تقشير البشرة وإزالة التصبغات، فضلاً عن استخدام كريم للهالات السوداء، يحتوي على حمض الجليكوليك، أو حمض الأزيليك، أو الهيدروكينون، أو القيام بحقن الفيلر تحت العين، ما يعمل على زيادة امتلاء المنطقة المحيطة بالعين، وإخفاء الهالات تحتها.