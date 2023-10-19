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المرأة

قبلته واحتضنته.. تسريب لقطات حميمة لبيلا حديد مع "راعي بقر" أميركي (صور)

Lebanon 24
19-10-2023 | 02:48
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انتشرت مجموعة من الصور رصدت لقطات حميمة تجمع عارضة الأزياء الأميركية من اصل فلسطيني بيلا حديد مع "راعي بقر" ومدرّب خيول أميركي يُدعى أدان بانولوس.

ووثّقت الصور قيام الثنائي بنزهة نهارية في منطقة فورت وورث بولاية تكساس، حيث قبّلت حديد بانولوس واحتضنته وسط الشارع.
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وتزامنت الصور المتداولة مع كشف موقع TMZ الفني أن بيلا وأفراد عائلتها جيجي وأنور ووالدهم محمد ويولاندا، تلقوا جميعاً تهديدات بالقتل من خلال رسائل نصية تضمنت صوراً وكلمات مروّعة.

وأكّد تقرير TMZ أن أرقام هواتف أفراد العائلة تمّ تسريبها إلى العامة، بسبب موقف الأسرة الداعم لموطنهم الأصلي فلسطين، وسط الهجوم العنيف الذي يتعرّض له قطاع غزة من الجيش الإسرائيلي.

وكانت جيجي حديد قد تعرضت لهجوم من حساب "دولة إسرائيل" الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، بسبب منشور قالت فيه: "معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين لا علاقة لها باليهودية. إدانة الحكومة الإسرائيلية لا تُعدّ عداءً للسامية، ودعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس".(لها)


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