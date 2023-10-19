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المرأة
أصالة وماجدة الرومي بموقف واحد بسبب الأحداث
Lebanon 24
19-10-2023
|
08:00
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ألغى فنانون ومنظمون العديد من الحفلات الغنائية والمهرجانات الفنية لحين هدوء الأحداث بغزة؛ فبعض المهرجانات الغنائية قررت التأجيل والبعض يحاول الإنتظار قبل الكشف عن قراره الأخير.
كعادتها تشارك أصالة نصري في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية هذا العام، وكان من المقرر أن تفتتح أصالة حفل الإفتتاح بـ 24 تشرين الاول الحالي، على أن تكون أنغام في حفل الختام بالمهرجان بـ 2 تشرين الثاني ولكن قررت وزيرة الثقافة تأجيل فعاليات المهرجان لحين تحديد موعد آخر نظرا للاحداث الراهنة.
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وهو الأمر ذاته لحفل ماجدة الرومي بعمان بدار الأوبرا السلطانية في مسقط تزامناً مع يوم المرأة العمانية حيث كان من المقرر أن تحيي ماجدة الرومي حفلين في دار الأوبرا بتاريخ 18 و 19 تشرين الاول حيث أعلنت إدارة الحفل عن تأجيل الحفل تضامناً مع الأحداث في غزة .
الحفلات مستمرة
على صعيد آخر، أعلنت إدارة حفلات العلا قبل ساعات عن نفاذ تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في العلا والمقرر أن يكون في نهاية الشهر الحالي تحديداً في 27 تشرين الاول بقاعة المرايا، والأمر نفسه بالنسبة لحفل أنغام بدار الاوبرا في دبي والذي رفع شعار كامل العدد أيضاً، على أن يكون الحفل في 21 تشرين الاول الحالي.
المصدر: نواعم
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