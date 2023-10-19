5 سلوكيات للزوجة المزعجة.. تجنبيها

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لا أحد يحب مشاركة الحياة مع شخص مزعج، وهناك سلوكيات تميّز الزوجة المزعجة تدفع الزوج للنفور منها. يمكنكِ التعرّف على سلوكيات الزوجة المزعجة من خلال قراءة السطور القادمة، حتى تكوني حريصة وتتجنبيها للحفاظ على علاقة زوجية ناجحة وزواج مستقر. تابعي القراءة.1- الاعتماديةمن الطبيعي أن يدلل الزوج زوجته ويساعدها، ولكن من غير الطبيعي أن تلقي الزوجة بكل أعباء الحياة والمهام التي تخصها على عاتق الزوج، وأن تطلب منه القيام بجميع الأدوار في حياتها، أي يكون الزوج بديلاً عن الأصدقاء والأهل، فيتحمل عبء ملء فراغ زوجته طوال الوقت. المبالغة في الاعتماد على الزوج يصبح عبئاً ثقيلاً مع الوقت، وينزعج منه الزوج وينفر من العلاقة التي ترهقه وتستنزف طاقته ووقته.2- المقارنةمقارنة الزوج بالرجال الآخرين أو الحياة الزوجية بحياة الآخرين هو سلوك مزعج يدمر الزواج، إذ يشعر الزوج أنه غير كافِ، وأنه ليس زوجاً جيداً بما يكفي، مما يزيد إحباطه حتى يقرر التخلي عن العلاقة التي تشعره بالعجز وتهز ثقته بنفسه.3- إفشاء الأسرارللزوجين أسرار لا يجب أن يعرفها طرف ثالث، علاوة على أن المعلومات التي تخص الزوج تعد أسراراً لا يصح مشاركتها مع الآخرين إلا بإذنه، مثل حالته الصحية أو المالية. أما الزوجة التي لا تصون أسرار زوجها، فهي غير أهل للثقة، وينزعج منها زوجها ويخفي عنها ما يخصه، وهو ما يصنع فجوة بين الزوجين قد لا يمكن إصلاحها أبداً.4- المَنّالزواج شراكة بين طرفين، كل منهما يبذل مجهوداً، ويقدم تنازلات لصالح الآخر، لذا ليس من الطبيعي أن يمنّ أحد الطرفين على الآخر بما يفعله من أجله، ويظل يذكرّه طوال الوقت بأفضاله عليه. بالتأكيد هذا سلوك مزعج ومنفّر.5- الإهانةلاحترام أساس أي علاقة ناجحة، لاسيما العلاقة الزوجية التي تحمل بعض القداسة، لذا فالزوجة التي تهين زوجها سواء أمام الآخرين أو فيما بينهما، تكون مزعجة، وقد لا يتحمل الزوج هذا السلوك غير المحترم لوقت طويل ويقرر ترك العلاقة التي لا تقدم له ما يستحقه من الاحترام. (نواعم)