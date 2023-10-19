لأوّل مرّة.. يسرا في تجربة من 15 حلقة فقط

أفادت مجلة "لها" بأن الفنانة الكبيرة يسرا قررت الابتعاد عن نوعية المسلسلات المؤلفة من 30 حلقة، وأن تقدّم مسلسلاً من 15 حلقة في رمضان المقبل، خاصة بعد أن أعلنت شركة "العدل غروب" عدم التعاون مع يسرا في دراما رمضان المقبل.

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وتُعد هذه المرة الأولى التي تقدّم فيها يسرا عملاً خلال شهر رمضان من 15 حلقة، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة"، الذي خاضت به الماراثون الرمضاني الماضي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

والعمل من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وشارك يسرا في بطولته: آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، محمد ثروت، سماء إبراهيم وعلاء مرسي.