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المرأة

بعدما بدت بوزن زائد.. هل الفنانة الشهيرة حامل من زوجها المهندس المعروف؟

Lebanon 24
20-10-2023 | 02:00
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انتشرت شائعات تفيد بحمل الفنانة دنيا عبدالعزيز بطفلها الأول، من زوجها المهندس المعماري مصطفى كامل، بعدما بدت بوزن زائد.

لكن دنيا نفت تلك الأخبار جملة وتفصيلًا، مشددةً على أنها مجرد أكاذيب، لافتةً إلى أن زيادة وزنها يعود لعدة أسباب من بينها الاستمتاع بإجازة صيفية دون أي عمل.
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وفالت في تصريحات صحافية: "لا أعرف الغرض من الشائعة. وزني زاد لأسباب كثيرة أبرزها، إني كنت في إجازة الصيف وبدون عمل، كما أن الكسر في رجلي أجبرني على البقاء في السرير دون حركة".

وأوضحت دنيا أنها لن تخفي عن جمهورها خبرًا كهذا، قائلة: "أعتقد أن الحمل موضوع لا يمكن أن أخفيه عن أحد، خاصة جمهوري الذي له كل الفضل عليَّ بعد وفاة والدتي". (فوشيا)
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