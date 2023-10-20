بعد انتقالها الى ميامي.. شاكيرا تسافر بشكل عاجل إلى كولومبيا اليكم السبب

تعاني والدة الفنانة الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا، من مشاكل صحية. وقد نُقلت نيديا ريبول، إلى المستشفى الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 73 عاماً.

وبدأت والدة شاكيرا، تشعر بالمرض يوم الجمعة الماضي وتوجهت إلى مركزها الطبي للمعالجة، ولذلك سافرت شاكيرا من ميامي بشكل عاجل إلى بارانكيا بطائرتها الخاصة لتكون إلى جانب والدتها التي أصيبت بتجلّط الدم في ساقها.



وفي الوقت الحالي، تستجيب والدة شاكيرا بشكل إيجابي للعلاجات الطبية ويتم تعافيها تدريجيًا. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها نيديا لحادث مؤسف في الأشهر الأخيرة، ففي آذار الماضي، اضطرت للذهاب إلى مركزها الطبي في برشلونة بسبب جلطة أخرى في ساقها، وتعافت وتمكنت من مغادرة المستشفى بعد بضعة أيام.



يذكر أن شاكيرا بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه، انتقلت إلى ميامي مع طفلَيها لتبدأ مرحلة جديدة. (بصراحة)