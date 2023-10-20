تسريحات شعر رائجة لهذا الخريف.. يمكنك تجربتها

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في حال كنتِ محتارةً في طريقة تصفيف شعركِ هذا الخريف، ولم تقرري بَعْدُ، فاعلمي أن هناك قصات شعر جديدة وأنيقة، ورائجة الآن، وأن أي واحدة منها يمكن أن تكون مناسبة لك تماماً، من قصة الشعر الميكسي، إلى تلك التصفيفة الهادئة، التي تعكس خزانة ملابسك الفاخرة والهادئة، أي أن هناك تسريحة شعر رائجة تناسب كل إطلالة هذا الموسم.تصفيفات الشعر الهادئة:اعتماد الهدوء بات يتجاوز الموضة إلى عالم تصفيف الشعر، حيث أصبحت قصات الشعر الناعمة والبسيطة، والتموجات الخفيفة، وتسريحات ذيل الحصان، من أكثر التصفيفات بساطةً، لكنها الأكثر راحة وأناقة، ولا يمكن لأي شخصٍ معرفة ما إذا كنتِ قد ذهبتِ إلى الصالون أو قمتِ بتصفيفها في المنزل.قصة الميكسي:تتميز هذه القصة بترك الشعر خفيفاً وناعماً من الخلف، وقص غرة على شكل ستارة في المقدمة، يتم وضعها خلف أذنك، وتذكري أن هذه القصة لا تشبه القصة المتدرجة، حيث تصل بطولها إلى أسفل مستوى الذقن، وهي مستوحاة من صيحات الشعر التي سادت في سبعينيات القرن الماضي، وأكثر طولاً من قصة البيكسي، وقد اعتمدتها الكثيرات من النجمات في وقتٍ سابق، مثل: ديمي لوفاتو، وأورسولا كوربيرو، ومايلي سايرس.غرة «النظرة الخاطفة»:تعد أشهر الخريف الباردة وقتاً مثالياً لتجربة الغرة، وإذا كنتِ تفكرين في ذلك لفترة من الوقت، فإن غرة «النظرة الخاطفة» هي أفضل أسلوب يمكنكِ تجربته الآن، إذ إنها تقع فوق خط الحاجب.الشعر الأملس اللامع:بالنسبة لأولئك اللواتي يفضلن الشعر الطويل، فإن أفضل ما يمكنهن القيام به هو تسريحة الشعر الأملس اللامع، التي اعتمدتها نعومي كامبل، على منصات عروض أزياء ربيع وصيف 2024.البوب الممزق:البوب، كما نعلم، كلاسيكي دائم، لكن مع كل موسم يأتي فارق بسيط يميز كل إصدار جديد من المظهر عن الإصدار السابق، وواحدة من أكثر القصات رواجاً في فصل الخريف هي قصة البوب الممزق، وهي أسلوب حي تم إنشاؤه باستخدام ماكينة الحلاقة بدلاً من المقص، حيث تخلق شفرات الحلاقة لمسة نهائية ناعمة.قصة الشبح:القصّة المثالية للفتاة التي لا تريد أن تبدو كأنها ذهبت إلى الصالون. الفكرة وراء قصة الشبح أنه يمكنكِ قص الشعر دون أن تفقدي أي طول، إذ يتم قص بعض الطبقات الدقيقة جداً؛ لتكوين الشكل.العقدة:هذه الكعكة البسيطة، المستوحاة من هايلي بيبر، تناسب أي سيدة. وللحصول على هذا المظهر، اربطي شعرك على شكل ذيل حصان منخفض، ثم لفي شعركِ (الربطة)، وثبتي الكعكة، ثم رشي مثبت الشعر للحفاظ على الشعر المتطاير.