من هو صديق بيلا حديد الجديد؟

رصدت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد مع صديقها الجديد "آدان بانويلوس" يوم أمس، في "فورت وورث" في مدينة "تكساس".



وبانت بيلا وهي تُمسك بيد بانويلوس أثناء تجولهما أمام المتاجر، وبدا الثنائي منسجمين للغاية حتى أنهما كانا يرتديان أحذية متناغمة.

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وبانويلوس هو فارس مكسيكي أميركي، يعيش في "فورث وورث- تكساس"، وهو ابن "أسينسيون بانولوس"، أول أميركي مكسيكي يُدرج ضمن أعضاء قاعة المشاهير الوطنية لخيول القطع.



وبانويلوس ليس مجرد فارس عادي، بل هو في الواقع نجم كبير في عالم ركوب الخيل. ففي عام 2017، تم تثبيت عضويته في قاعة مشاهير راكبي الخيل التابعة للجمعية الوطنية لخيول القطع، وكان من أصغر المنضمين على الإطلاق، وفي عام 2020 فاز ببطولة "NCHA Futurity المفتوحة" كما أصبح متخصصاً في تدريب وعرض الخيول.