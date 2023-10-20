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المرأة
نجمة عالمية تعترف بإدمانها.. ماذا كشفت عن ابنها؟
Lebanon 24
20-10-2023
|
23:00
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إعترفت النجمة أديل بأنها كانت تدمن شرب الكحول في العشرينات من عمرها، قبل أن تُجري تغييرات في حياتها وتتخلص من هذه المشكلة.
وخلال دردشة أجرتها مع معجبيها على هامش عروض Weekends with Adele في لاس فيغاس، قالت أديل: "لقد توقفت عن الشرب، وهذا أمر ممل. كنت مدمنة على الكحول في العشرينات من عمري، لكنني أفتقدها الآن".
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وأشارت إلى أنها متحمسة للاحتفال بيوم ميلاد ابنها أنجيلو، حيث قالت: "هذا الأسبوع سيصبح عمر ابني 11 عاماً. هل تصدّقون ذلك؟ لدينا أسبوع مكتظ بالاحتفالات".
وأضافت: "طفلي يشبهني كثيراً، لأنني آخذ عيد ميلادي على محمل الجد، منذ صغره وهو يتبنى وجهة نظري نفسها".
المصدر:
لها
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