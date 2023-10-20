Advertisement

المرأة

نجمة عالمية تعترف بإدمانها.. ماذا كشفت عن ابنها؟

Lebanon 24
20-10-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1120695-638334423952109703.jpg
Doc-P-1120695-638334423952109703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعترفت النجمة أديل بأنها كانت تدمن شرب الكحول في العشرينات من عمرها، قبل أن تُجري تغييرات في حياتها وتتخلص من هذه المشكلة.

وخلال دردشة أجرتها مع معجبيها على هامش عروض Weekends with Adele في لاس فيغاس، قالت أديل: "لقد توقفت عن الشرب، وهذا أمر ممل. كنت مدمنة على الكحول في العشرينات من عمري، لكنني أفتقدها الآن".
Advertisement

وأشارت إلى أنها متحمسة للاحتفال بيوم ميلاد ابنها أنجيلو، حيث قالت: "هذا الأسبوع سيصبح عمر ابني 11 عاماً. هل تصدّقون ذلك؟ لدينا أسبوع مكتظ بالاحتفالات". 

وأضافت: "طفلي يشبهني كثيراً، لأنني آخذ عيد ميلادي على محمل الجد، منذ صغره وهو يتبنى وجهة نظري نفسها".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:04 | 2023-10-21
00:41 | 2023-10-21
15:46 | 2023-10-20
11:00 | 2023-10-20
08:00 | 2023-10-20
04:00 | 2023-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24