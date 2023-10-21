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المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة تُثير الجدل برأيها حول دخول لبنان في الحرب.. هذا ما قالته

Lebanon 24
21-10-2023 | 00:41
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويسلون نجيم منشورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وكتبت نادين قائلة: "لا قضية أهم من قضية لبنان لا مصلحة أهم من مصلحة لبنان بالنسبة لي".
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وتابعت: "كل شعب لبنان تتضامن بكل ما عنده وبالوسائل المتاحة له مع فلسطين ولا يزال. بس ضروري ندعم فكرة ننجر على حرب كرمال فلسطين؟ مجبورين نسكت وما يكون عندنا رأي إذا بلدنا بفوت بحرب؟؟ وضع اقتصادي اكثر من مزري وضع اجتماعي متفكك بالكامل بنى تحتية ما بتحتمل شوية مطر بدا تحمل دمار حرب؟؟ جيش عم بناضل باللحم الحي ليبقى واقف على إجريه .أزمة نزوح ما شافها لبنان بتاريخه لا مصاري لدعم الناس او إعادة الترميم او أي شيئ . ومرغمين نفوت على حرب؟؟ ليش؟؟

وختمت قائلة: "حقي ما يكون بدي بلدي يفوت بحرب وواجبي إدعم فلسطين يلي ما عجبو رأي هو حر. مثل ما انت حابب بلدك (او اذا ما كنت لبناني عم تطالب لبنان) يفوت بالحرب، حقي ارفض".


 
 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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