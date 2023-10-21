5 أشياء لا تفعلها الزوجة المحبة.. تجنبيها من أجل زواج ناجح

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على الرغم من أن الخلافات الزوجية قد تتضمن عبارات غير موفقة، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تحدث فجوة بين الزوجين، وقد تؤدي إلى تدمير الزواج بالكامل، وهذه الأشياء لا تفعلها الزوجة التي تحب زوجها أبداً، لأنها تكون حريصة على علاقتها به حتى في أوقات الخلاف.تابعي القراءة لتتعرفي على الأشياء التي لا تفعلها الزوجة المحبة، وتتجنبيها في تعاملاتك مع زوجك حتى تحصلي على زواج ناجح ومستقر.1- التفاخر بأموالهايُفترض أن يتعامل الزوجان كشريكين في حياة ذات أهداف واحدة ومصالح موحدة، وبالتالي فلا داعي لتفاخر أحد الطرفين بأنه أكثر مالاً، خاصة أن هذا السلوك يجرح الزوج ويشعره بالفشل وأنه ضئيل أمام زوجته.2- التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على الزوجفي كل مشكلة يتحمل الطرفان جزءً من المسؤولية، أما عندما يتنصل أحد الطرفين من مسؤوليته، ويستمر في إلقاء اللوم على الطرف الآخر وكأنه هو المذنب دائماً، فإن هذا السلوك يدفع الآخر إلى عدم مناقشة أي مشكلة، مما يؤدي إلى المزيد من التراكمات والضغائن بين الزوجين، والتي تعتبر قنبلة موقوتة تهدد الزواج.3- الكلمات الصادمةهناك كلمات صادمة وجارحة لا توجهها المرأة لزوجها إذا كانت تحبه، مثل عبارة "أنا أكرهك"، أو العبارات التي تحمل إهانة أو تحقير. إذا كنتِ تحبين زوجك وحريصة على علاقتك به، راقبي كلماتك حتى في أوقات الخلاف.4- التهديد بالطلاققرار الطلاق ليس مجرد كلمة تستخدمها الزوجة للضغط على زوجها أو تهديده، فالتهديد بالطلاق يزعزع ثقة الزوج في العلاقة، ومع الوقت يصبح غير مجدياً، بل ويجعله أكثر استعداداً لإنهاء الزواج في أي وقت.5- الصمت العقابيأي مشكلة يمكن أن تطرح للنقاش، أما التعامل بالصمت والتجاهل كنوع من العقاب، فهو أسلوب غير سوي، ويعد تلاعباً بالطرف الآخر، ومع الوقت يستوعب الزوج هذا الأسلوب المريض، مما يهدد استمرار الزواج. (نواعم)