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المرأة

اعلامية وممثلة معروفة تكشف طلاقها من زوجها الفنان الشهير.. من هما؟

Lebanon 24
21-10-2023 | 07:00
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كشفت الممثلة والمغنية السعودية هبة الحسين للمرّة الأولى طلاقها من زوجها ومواطنها المطرب عايض يوسف رسمياً.

 
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وأكّدت في مقابلة اعلامية باكيةً أنها خسرت أخاً وصديقاً وحبيباً، وشخصاً بمثابة توأم لها في الصفات والطباع.

وأوضحت أنها الطرف الذي طلب الانفصال، مشددةً على عدم ندمها بسبب قرارها.

وأضافت: "المرأة تفكر بقلبها لا بعقلها ولذلك أحياناً تصيب بخياراتها وأحياناً تخيب".

هبة الحسين هي إعلامية وممثلة ومقدّمة برامج، حاصلة على بكالوريوس في الأدب الإنكليزي، وماجستير بتخصص إذاعة وتلفزيون. شاركت في مسرحية "الذيب في القليب"، وأعمال تلفزيونية مثل "مخرج ٧"، "ممنوع التجول"، و"سنوات الجريش".

يُذكر أن عايض وهبة دخلا القفص الذهبي في عام 2020. (لها) 
المصدر: لها
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