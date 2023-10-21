فنانة خليجية تصاب بالتهاب حاد في الكبد... وشقيقتها: "يا رب ألطف بحالها"

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أثارت المغنية السعودية زينة عماد قلق متابعيها، بعدما كشفت عن إصابتها بالتهاب حاد في الكبد، وفق ما نشرته شقيقتها وجود عماد عبر "تويتر".وأعلنت وُجود عن مرض شقيقتها بكلمات مؤثرة، حيث غردت باللغة الانكليزية بما معناه: "أنا أتألم.. أختي أفضل إنسانة عرفتها في حياتي مِعطاءة دائما .. دائما موجودة من أجل الجميع ولديها دائمًا أكبر قلب وأجمل ابتسامة".وتمنت وُجود الشفاء العاجل لشقيقتها زينة: "الآن تم تشخيص إصابتها بالتهاب الكبد الحاد، ولا تستطيع أن تأكل وبالكاد نرى ابتسامتها، يا رب ألطف بحالها".