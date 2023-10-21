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المرأة

صفحة بريتني سبيرز على "إنستاغرام" تختفي.. ما علاقة مذكراتها؟

Lebanon 24
21-10-2023 | 23:00
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يبدو أن صفحة بريتني سبيرز على إنستغرام قد اختفت بعد أن قالت المغنية الشهيرة إنها لم تقصد الإساءة إلى أي شخص من خلال مذكراتها الجديدة.

 وأثارت مذكرات النجمة البالغة من العمر 41 عاماً ضجة كبيرة قبل أيام قليلة من وصولها إلى رفوف المكتبات، ولم تعد صفحة سبيرز على إنستغرام التي دأبت على نشر مقاطع فيديو مثيرة للجدل عليها موجودة.
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وأشارت "فوشيا" إلى أنه عندما تنقر على صفحة بريتني على إنستغرام على متصفح الويب، تظهر لك رسالة تقول "عذراً، هذه الصفحة غير متاحة. ربما يكون الرابط الذي اتبعته معطلاً، أو ربما تمت إزالة الصفحة. ارجع إلى إنستغرام". وفي الوقت نفسه، عند البحث عنها على تطبيق الهاتف المحمول، تجد أن حسابها قد اختفى تماماً.

ويأتي إلغاء تنشيط حساب بريتني فجأة بعد ساعات فقط من إصدارها بيانًا لمعجبيها تعتذر فيه عن أي ضرر تسببت فيه محتويات مذكراتها القادمة. وأصدرت بريتني يوم الجمعة بياناً جاء فيه: "لم يكن هدف كتابي الإساءة لأي شخص بأي شكل من الأشكال".

وأضافت سبيرز "أنا لا أحب العناوين الرئيسية التي أراها... ولهذا السبب بالضبط تركت العمل منذ أربع سنوات! معظم الكتاب يعود تاريخه إلى 20 عاماً مضت... وعلى الرغم من أن البعض قد يشعر بالإهانة، إلا أن ذلك أعطاني فرصة لإنهاء كل شيء من أجل مستقبل أفضل".
المصدر: فوشيا
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