أسباب فشل المخبوزات المنزلية.. منها استخدام خميرة غير جيدة

رغم انتشار قنوات الطهي على منصات التواصل الاجتماعي التي يتابعها مئات الملايين يوميا، فإن كثيرا من الوصفات لا تنجح عند تطبيقها منزليا.

ورغم أن المخبوزات والحلويات من أكثر الوصفات المفضلة لدى الجميع، فإن كثيرا من ربات البيوت تقع في أخطاء الخبز، لكن بمجرد معرفة أسباب إخفاق المخبوزات، يمكن تجنبها في وصفاتك القادمة.

فيما يلي مجموعة من أخطاء الخبز التي يجب تجنبها لتقديم وصفات المخبوزات الصحيحة.

قياس المكونات غالبا ما يقيس الخبازون ذوو الخبرة كل مكون وفق الوزن. ويجب أن تكون معظم قياسات المكونات دقيقة من أجل الحصول على التفاعلات الكيميائية المناسبة، وستضمن القياسات الدقيقة للمكونات أيضا الحصول على نتائج متسقة في كل مرة. درجة حرارة الفرن وحتى لو سخّنت الفرن مسبقا في الوقت المناسب، فهناك احتمال كبير ألا تكون درجة حرارته لديك دقيقة كما يشير مؤشر الحرارة. فإن كل فرن لديه مراوغاته الخاصة، وسوف يسخن كل فرن بشكل مختلف وغالبا بشكل غير متساو. فتح الفرن قد يؤدي فتح الفرن بشكل متكرر إلى إخفاق عملية الخبز. ففي كل مرة تفتحين فيها الفرن، يخرج الهواء الساخن مما يقلل من درجة حرارة الفرن الإجمالية. خميرة منتهية الصلاحية يخطئ البعض في استخدام الخميرة المناسبة للمخبوزات والحلويات، كما أن بعض أنواع الخميرة لا يمكن استخدامها منزليا لأنها تحتاج إلى بعض الإجراءات الدقيقة من قبل الخبازين.