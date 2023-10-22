أكثر 4 عطور نسائية تميزًا لفصل الشتاء

العطور النسائية السموكي، أو ما يُعرف بالعطور الدخانية، هي أحد أكثر أنواع العطور العالمية إغراء وقوة وجاذبية. وهي مثالية لأجواء الخريف والشتاء، لأنها تشعرك بالدفء والراحة، وتمدّك بالقوة والطاقة.

عطر Maison Martin Margiela

يتميز هذا العطر الدخاني برائحته الخشبية الجذابة والفريدة، حيث تتعانق فيه نغمات الفانيليا الحلوة والكشمير والقرنفل والفلفل الوردي وزهر البرتقال، مع لمسة من الكستناء والعرعر وخشب الغاياك. إنه عطر في غاية الفخامة، مثالي لأوقات المساء بشكل خاص، في فصلي الخريف والشتاء، حيث يضفي على إطلالتك لمسة لا تقاوم.

عطر Tom Ford

إنه عطر دافئ وحار، يتميز برائحته التي ترتكز على العنبر والتبغ والفانيليا القوية التي تمد إطلالتك في الشتاء والخريف بالقوة والتميز. وهو أحد خيارات العطور الفخمة والراقية السموكي، لا سيما للنساء اللواتي يملن إلى استخدام العطور الفواحة ذات الرائحة النفاذة. يكفي أن ترشي القليل منه، فهذا يكفي لرائحة تثبت على البشرة لوقت طويل.

عطر Initio

إنه عطر دخاني بلمسة حلوة وأخرى خشبية مصدرها العنبر والمسك وخشب الصندل. رائحة هذا العطر ستأسرك من الاستخدام الأول. ونظراً إلى راحته الحسية الآسرة، فهو يلقى شعبية كبيرة بين النساء منذ إطلاقه في عام 2015، فلا تترددي في تجربته خلال موسم خريف وشتاء 2023 – 2024.

عطر Gorgeous رائحة هذا العطر زهرية جذابة للغاية، تمزج بين الياسمين وزهرة البرتقال واليلانغ يلانغ. يبدأ هذا العطر بانتعاش الزهور وينتهي برائحة دخانية حسية دافئة. يُعد هذا العطر مثالياً للنساء اللاتي يرغبن في عطر دخاني مخفف برائحة الزهور المنعشة والحيوية. علماً بأنه عطر نسائي مناسب لأوقات النهار والمساء على حد سواء. (سيدتي)