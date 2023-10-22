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المرأة

إعلاميّة معروفة تُثير الجدل... تحدّثت بالعبرية مباشرة على الهواء (فيديو)

Lebanon 24
22-10-2023 | 08:00
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مع دخول الحرب المستعرة على قطاع غزة يومها الـ 16، وسقوط آلاف الضحايا بين الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي، أثارت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، جدلاً كبيراً في الأوساط بسبب رسالة كتبتها باللغة العبرية.
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فقد وجهت وهبة رسالة باللغة العبرية للشعب الإسرائيلي، قالت فيها: "طلبت من الإسرائيليين سؤال الحكومة: لماذا لم تتحدث عن الأسرى؟ ولماذا يغامر نتنياهو بالأسرى من خلال قطع المياه والطعام والكهرباء عن القطاع، بمن فيهم الأسرى الموجودون داخل غزة".

وأضافت خلال لقاء تلفزيوني، إنها توجّهت للشعب الإسرائيلي مطالبة إياهم بالوعي، قائلة: "شعب إسرائيل فوقوا أنا قلت إن نتنياهو ليس رئيس وزراء حكيما. هذا شخص متهور ومجرم حرب ولم يتحدث عن الأسرى ولم يهتم بمصيرهم داخل قطاع غزة رغم أن عددهم كبير".

كما ناشدت الإعلاميين الإسرائيليين لإعادة الحسابات والبحث عن حل حتى يعيش الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني في سلام، قائلة: "لابد أن تعرفوا أن فلسطين أرض للفلسطينيين ولا يوجد نص إلهي يقول إن إسرائيل مكانها فلسطين".

وأوضحت أن هناك أشخاصا في إسرائيل يدركون حقيقة ما يحدث ومنهم نائب في الكنيست الإسرائيلي عندما صرح بأن ما يحدث في غزة هو "الهولوكوست"، والذي تفعله إسرائيل في غزة مثل الذي فعله هتلر في اليهود، وتم فرض الإقامة الإجبارية على هذا النائب، والحكومة الإسرائيلية كذابة في كل شيء.

وبررت بسمة وهبة حديثها باللغة العبرية قائلة: "عاوزة الشعب الإسرائيلي يعرف بنيامين نتنياهو بيعمل فيهم إيه لأن معظم البوستات المنشورة على السوشيال ميديا نحن فقط الذي نراها لأنها عليها بلوك وتعتيم"، وفق تعبيرها. (العربية)
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