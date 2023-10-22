4 اتجاهات للنظارات الشمسية الفاخرة في 2024.. تعرفي إليها

في عالم الموضة المتغير باستمرار، تبرز نظارات الشمس الفاخرة كإطلالة أنيقة، تمنح مرتديها أناقة وتميزاً، كما تعتبر أساسيةً في أي زي بالنسبة لعددٍ كبيرٍ من الناس.

ووفقاً للإحصاءات، فإن سوق النظارات الشمسية الفاخرة العالمية يُقدر بـ40 مليار دولار (32.7 مليار جنيه إسترليني)، من بداية العام الحالي وحتى هذا الوقت من العام، في حين أن الخبراء يتوقعون أن يصل إلى 56 مليار دولار (45.8 مليار جنيه إسترليني) بحلول نهاية العام. وبفضل التوجه المتزايد للشراء عبر الإنترنت، وإمكانية الحصول على أي قطعةٍ من أي مكانٍ في العالم، أصبحت النظارات الفاخرة التي تصنعها العلامات التجارية ذات الأسماء العريقة، واحداً من الأمور المتاحة للجميع.

ولأننا نقترب من بداية عام 2024، فإننا سنلقي نظرة على أربعة اتجاهات مثيرة للاهتمام للنظارات الفاخرة، ستكون أساسيةً العام المقبل.

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النظارات الشمسية المستقبلية: ستكون هذه النظارات بمثابة تقاطع جريء بين الأداء الرياضي العالي والأسلوب الجريء، وتتميز هذه النظارات الشمسية بتصميمات حادة وأكثر جرأة، وصور ظلية تجذب الأنظار على الفور. ومن العلامات التجارية، التي تتبادر إلى الأذهان، باعتبارها من الأسماء الرائدة في مجال النظارات ذات المظهر المستقبلي، العلامة التجارية "Oakley"، حيث تجمع بين الصور الظلية المميزة الموجودة في نظارات "Kato"، و"Sutro" مع ألوان الإطار والعدسات القوية، كما أن إطاراتها مصنوعة من مواد متينة للغاية، تعمل مع تصميمات أنيقة وديناميكية، لتكون مثالية للاستخدام داخل وخارج الألعاب الرياضية، أي لتكون وظيفية وعلى الموضة في الوقت نفسه.