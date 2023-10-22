4 اتجاهات للنظارات الشمسية الفاخرة في 2024.. تعرفي إليها

في عالم الموضة المتغير باستمرار، تبرز نظارات الشمس الفاخرة كإطلالة أنيقة، تمنح مرتديها أناقة وتميزاً، كما تعتبر أساسيةً في أي زي بالنسبة لعددٍ كبيرٍ من الناس.
ووفقاً للإحصاءات، فإن سوق النظارات الشمسية الفاخرة العالمية يُقدر بـ40 مليار دولار (32.7 مليار جنيه إسترليني)، من بداية العام الحالي وحتى هذا الوقت من العام، في حين أن الخبراء يتوقعون أن يصل إلى 56 مليار دولار (45.8 مليار جنيه إسترليني) بحلول نهاية العام. وبفضل التوجه المتزايد للشراء عبر الإنترنت، وإمكانية الحصول على أي قطعةٍ من أي مكانٍ في العالم، أصبحت النظارات الفاخرة التي تصنعها العلامات التجارية ذات الأسماء العريقة، واحداً من الأمور المتاحة للجميع.
ولأننا نقترب من بداية عام 2024، فإننا سنلقي نظرة على أربعة اتجاهات مثيرة للاهتمام للنظارات الفاخرة، ستكون أساسيةً العام المقبل.
ستكون هذه النظارات بمثابة تقاطع جريء بين الأداء الرياضي العالي والأسلوب الجريء، وتتميز هذه النظارات الشمسية بتصميمات حادة وأكثر جرأة، وصور ظلية تجذب الأنظار على الفور.
ومن العلامات التجارية، التي تتبادر إلى الأذهان، باعتبارها من الأسماء الرائدة في مجال النظارات ذات المظهر المستقبلي، العلامة التجارية "Oakley"، حيث تجمع بين الصور الظلية المميزة الموجودة في نظارات "Kato"، و"Sutro" مع ألوان الإطار والعدسات القوية، كما أن إطاراتها مصنوعة من مواد متينة للغاية، تعمل مع تصميمات أنيقة وديناميكية، لتكون مثالية للاستخدام داخل وخارج الألعاب الرياضية، أي لتكون وظيفية وعلى الموضة في الوقت نفسه.
قد لا تكون فكرة الطباعة ثلاثية الأبعاد فاخرة، ويعتقد أنها ليست بالفخامة التي يمكن الحصول عليها، إلا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تسمح بإصدارات محدودة، وتصميمات نظارات مخصصة، إذ من خلالها يمكن للعملاء الحصول على إطارات وصور ظلية، مصممة وفقاً للقياسات الدقيقة، وتفضيلات التصميم.
وهذا المفهوم ليس جديداً، حيث عرضت علامة الأزياء الفاخرة "جيفنشي" مجموعتها من النظارات المطبوعة ثلاثية الأبعاد، والتي يطلق عليها اسم «GIV CUT»، وتتميز بزوايا مثيرة وأحجام باهظة، وقد شوهدت هذه النظارات لأول مرة على المغنية روزاليا في حفل "ميت غالا" لعام 2022، لكن مع اتباع المزيد من العلامات التجارية الفاخرة لهذا الاتجاه، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من الأشكال المتنوعة للإطارات والنظارات الشمسية المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، قريباً.
تتميز هذه الإطارات المسطحة بشريط علوي أفقي، يمتد عبر خط الحاجب، ليكون بمثابة لمسة جريئة على المظهر العام للنظارات، ويمزج بشكل مثالي بين الأنماط القديمة والتصميمات الحديثة.
ونظراً لأن معظم اتجاهات الموضة الراقية تستدعي، أحياناً، الحنين إلى الماضي، فإن نهضة الإطارات المسطحة ستكون بمثابة دعوة رائعة للعودة إلى تصميمات النظارات في منتصف القرن، والتي كانت تتميز بأشكال جريئة وهندسية، وعلى النقيض من التصاميم المستقبلية، توفر الإطارات المسطحة شكلاً بسيطاً مع التعبير عن الأناقة.
دخلت الاستدامة كل أمور حياتنا تقريباً، والنظارات ليست استثناءً، لذا فإننا في عام 2024 سنرى النظارات المستدامة، لاسيما أن العلامات التجارية الكبرى تبنت، وعلى مدى سنوات طويلة، مبادرات مستدامة للحد من تأثيرها البيئي، ووضع معايير جديدة أكثر مراعاة للبيئة. من هنا، بدأت العلامات التجارية المصنعة للنظارات اختيار المزيد من المواد الصديقة للبيئة المستخدمة في تصنيع منتجاتها، وهذا يتضمن استخدام البلاستيك المُعاد تدويره والأسيتات النباتية القابلة للتحلل الحيوي لصنع نظارات مستدامة، فضلاً عن المعادن المعاد تدويرها، مثل: الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، لتطوير إطارات عصرية مع تقليل تأثيرها على البيئة.