فئة حديثة من مستحضرات العناية بالبشرة تبشر بفصل جديد في باب إطالة أمد شباب الخلايا

مكونات مستوحاة من علم الوراثة اللاجينية (Epigenetics)، واعتماداً على تقنية «الرنا الميكروي» (miRNA)، ظهرت، مؤخراً، فئة حديثة من مستحضرات العناية بالبشرة، تعمل بالتآزر مع الحمض النووي، وتبشر بفصل جديد في باب إطالة أمد شباب الخلايا، والحفاظ على معدلات طاقاتها العالية، بالإضافة إلى قائمة لا تنتهي من الوعود الوردية. «زهرة الخليج» تُلقي بالضوء على آلية عملها، ومدى فاعليتها في الحد من ظهور علامات التقدم بالعمر، ومستقبلها الواعد في تحقيق حلم الجمال والشباب الأكبر للبشرية جمعاء.

تعني البادئة اليونانية «Epi» في لفظ «Epigenetics» (فوق)، بحيث يكون المقصود «علم ما فوق الجينات»، في إشارة إلى عوامل تتجاوز الحمض النووي الذي يولد به المرء. ويُعنى علم الوراثة اللاجينية أو علم اللاوراثة بدراسة التغيرات الوراثية - في التعبير الجيني، أو النمط الظاهري الخلوي - التي تنتج عن آليات أخرى غير التغيرات، التي تحدث في تسلسل الحمض النووي، ومن هنا جاءت تسمية «اللاجيني». وبالتالي، فهو يشير إلى تعديلات تحدث في وظيفة الجينات من دون أي تغيير في تسلسلات النيوكليوتيدات، التي تشكل الحمض النووي.

تنوع التأثيرات اللاجينية

في العقد الماضي، أقبل علماء الوراثة وعلماء البيولوچيا الجزيئية، بشكل متزايد، على دراسة التأثيرات اللاجينية، التي يمكن أن تحدد جميع أنواع السمات، بما في ذلك شيخوخة البشرة، التي مع التقدم في العمر تصبح أكثر جفافاً، وتفقد إشراقها، مستسلمة للتجاعيد. والتأثيرات اللاجينية الشديدة التنوع. فعلى سبيل المثال، يتم تنشيط عمل الجينات المسؤولة عن الصحة العامة للجسم عموماً، والبشرة خصوصاً، عن طريق أن ينعم المرء بالراحة النفسية، والإشباع الاجتماعي، والتشخيص الفوري، والعلاج الأنسب لأي مرض قد يصيبه، وكذلك الأمان المادي، والبيئة النظيفة، وحتى النشاط الفكري، واتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة.

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