لدعم صحة أسنانه.. 5 أطعمة يجب إضافتها لنظام طفلك الغذائي

النظام الغذائي للطفل له دور في صحة الطفل العامة، حتى في صحة أسنانه ونموها. بعض الأمهات تعتقدن أن غسيل أسنان الطفل بالفرشاة كافِ لتعزيز صحتها، ولكن الحقيقة أن غسيل أسنان الطفل بالفرشاة بانتظام هو جزء من عملية حماية وتقوية الأسنان، بالإضافة إلى الحد من الأطعمة التي تسبب أضراراً بأسنان الطفل مثل المشروبات الغازية والسكريات، وأيضاً النظام الغذائي الصحي المتوازن، والذي يشمل أصناف الطعام التي لها دور في تقوية الأسنان.



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1- الثوم

وحتى تقدمي لطفلك نظاماً غذائياً يدعم صحة أسنانه، احرصي على أن يشمل الأطعمة التالية.

الثوم غني بمركب الأليسين، الذي يمنع نشاط مجموعة كبيرة من البكتريا التي تسبب خللاً في بيئة الفم.

ويمكن دمج الثوم في نظام طفلك الغذائي عن طريق إضافته مفروماً إلى الأصناف المفضلة لطفلك.

2- القرنفل

القرنفل غني بالأوجينول، وحمض الأوليك، وهي مواد ذات قعالية طويلة المدى ضد البكتريا الضارة.

ويمكنكِ دمج القرنفل في نظام طفلك الغذائي عبر إضافته إلى الحساء والشوربة، أو تتبيلة الدجاج، كما يمكن رشه مع السكر على الحلويات، وإضافته لخليط الكيك.

3- الكركم

يُستخدم الكركم في وصفات الطب البديل لعلاج مشاكل الفم والأسنان، وقد أثبتت الدراسات فعاليته في مقاومة الميكروبات.

ويمكن دمج الكركم في نظام طفلك الغذائي عبر إضافته إلى تتبيلة اللحوم والدجاج، كما يمكن إضافته مطحوناً في العصير.

4- الزبد الطبيعية

الزبد الطبيعية غنية بالفيتامينات التي تعزز الصحة العامة للطفل، علاوة على الكالسيوم، وحمض اللينوليك، وبالتالي فهي تساعد في عملية نمو وتقوية الأسنان.

ويمكن دمج الزبد الطبيعية في نظام طفلك الغذائي مع الوجبات المطبوخة أو في صورتها الخام في الشطائر، حيث أن لها مذاقاً محبباً.

5- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة مما يجعله مقاوماً للميكروبات، علاوة على قدرته على خفض حموضة الفم، مما يحافظ على مينا الأسنان من التآكل.

ويمكن دمج الشاي الأخضر في نظام طفلك الغذائي عبر إضافته كمسحوق على اللبن الزبادي أو العصير.