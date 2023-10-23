Advertisement

المرأة

الإعلامية راشيل كرم تحتفل بزفاف شقيقتها.. والعروس تتألق بفستانها الأبيض (صور)

Lebanon 24
23-10-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1121558-638336486207925935.jpg
Doc-P-1121558-638336486207925935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت الإعلامية راشيل كرم بزواج شقيقتها كالين على الشاب مارون سليم.

وتألقت العروس بفستان أبيض أنيق، في حين اختارت راشيل فستانا باللون الأزرق المتدرج من دون أكمام وبدت وقد خسرت الكثير من وزنها.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يُشار إلى ان راشيل عملت لسنوات كمراسلة في قناة "الجديد"، وهي افتتحت مؤخرا مكتب استشارات إعلامية وتدريب اعلامي.

المرأة

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2023-10-23
03:29 | 2023-10-23
01:16 | 2023-10-23
23:00 | 2023-10-22
16:00 | 2023-10-22
14:00 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24