الإعلامية راشيل كرم تحتفل بزفاف شقيقتها.. والعروس تتألق بفستانها الأبيض (صور)

احتفلت الإعلامية راشيل كرم بزواج شقيقتها كالين على الشاب مارون سليم.



وتألقت العروس بفستان أبيض أنيق، في حين اختارت راشيل فستانا باللون الأزرق المتدرج من دون أكمام وبدت وقد خسرت الكثير من وزنها.

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يُشار إلى ان راشيل عملت لسنوات كمراسلة في قناة "الجديد"، وهي افتتحت مؤخرا مكتب استشارات إعلامية وتدريب اعلامي.



