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المرأة

بعد ضربهم حدود مصر.. فنانة عربية شهيرة تهاجم أفيخاي أدرعي: ربنا يمحيكم إلى أبد الآبدين

Lebanon 24
23-10-2023 | 03:29
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هاجمت الفنانة التونسية لطيفة، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وذلك بعد نشره بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت لطيفة عبر حسابها على منصة "إكس": "هو انتو عمي ولا بتستعموا؟.. كل حاجه بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟.. النازحين إلى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم في الطريق بالخطأ، واليوم موقعا مصريا بالخطأ".
 
 
وأضافت: "أنتوا عمي البصيره والوجود ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، ما فيش غير ربنا سبحانه اللي بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين.. قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم".
 
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