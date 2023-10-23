الإعلامية الشهيرة لمنتقدي حديثها باللغة العبرية: "موتوا بغيظكم"

اعتبرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة أنها حققت هدفها من الرسالة التي وجهتها من خلال برنامج "90 دقيقة" باللغة العبرية.



وقالت بسمة وهبة في مقطع فيديو نشرته جريدة "الوطن": "عاوزة أقول أنا نجحت وجبت جون وده كان الغرض من الرسالة، لما رسالتي ينقلها روعي كياس ويعتبر من أشهر الصحفيين في إسرائيل، وعرضتها قناة 12 الإسرائيلية، ونقلتها صحيفية يديعوت أحرونوت، فأنا أعتبر إني جبت جون زي محمد صلاح، لإن رسالتي وصلت".



وأضافت: "كل يوم بنصرخ ونتكلم على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الآخر هما عاملين تعتيم على كلامنا، وعلى الشعوب العربية كلها وأي حد يتضامن مع شعب فلسطين ويعترض على اللي بيحصل مع الفلسطينيين".

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وتابعت: "أنا لغتي أصلا عربية وأفتخر، ومش بعرف عبري لكن حاولت ونجحت، ويوم واحد إتكلمت عبري ده طلع منه وده نجاح لي عل فكرة، لكن الناس انقسموا ناس عحبها وناس عندها وقت فاضي ومش فارق معاها فلسطين".



واختتمت بسمة وهبة رسالتها قائلة: "الناس بتركز للأسف على الفاضي وده للأسف يدل على مأساة، ركزوا في الجرائم اللي بتحصل في غزة، وأنا شوفت تعليقات من إسرائيليين بيقولوا لغتها كانت صعبة بس الرسالة مفهومة". وتابعت: "أنا لغتي أصلا عربية وأفتخر، ومش بعرف عبري لكن حاولت ونجحت، ويوم واحد إتكلمت عبري ده طلع منه وده نجاح لي عل فكرة، لكن الناس انقسموا ناس عحبها وناس عندها وقت فاضي ومش فارق معاها فلسطين".واختتمت بسمة وهبة رسالتها قائلة: "الناس بتركز للأسف على الفاضي وده للأسف يدل على مأساة، ركزوا في الجرائم اللي بتحصل في غزة، وأنا شوفت تعليقات من إسرائيليين بيقولوا لغتها كانت صعبة بس الرسالة مفهومة".

كذلك نشرت بسمة فيديو لها، عبر ستوري بحسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، قالت فيه: "أنا مصرية ولغتي عربية، معرفش عبري، حاولت أتكلم عبري زي الناس اللي بتفك الخط في الإنكليزي، أنا بفك الخط في العبري".

وتابعت: "إيه اللى مضايكم، ما كل واحد يبص في ورقته، اللي غيران مننا يعمل زينا، أنا وصلت لكل المنصات اللي في إسرائيل، مضايقين من كده عشان كده عاملين لجان سخافة، مشوفتش أكتر من كدة سخافة وحقد وغيره، موتوا بغيظكم".

كما علقت على الفيديو قائلة: "فاضيين أوي ورايقين أوي، ونسينا أهلنا في فلسطين، بجد فاضيين وحقودين ومنفسنيين، حاولوا تركزوا في مذابح غزة بدل ما تركزوا في لغتى، وأنها لازم تكون متقنة، لا بجد شاطرين أنتوا أوي أجندة رسمي بس طظ فيكم وهستمر ولا يفرق".