إليكِ 6 نصائح لتنشئة طفل يحترمكِ

تنشئة طفل يعلم قيمة الاحترام، يحترم الآخرين ويجبر الآخرين على احترامه، مهمة ضرورية ولكنها صعبة، وتعليم طفلك الاحترام يبدأ من تعليمه احترامك أولاً.

وحتى تجعلي طفلك يحترمك؛ اتبعي النصائح التالية.

1- احترمي طفلك

احترام طفلك لكِ يبدأ من احترامك له، إذا عاملتِ طفلك باحترام ولم تسخري منه أو تتجاهليه، بالتأكيد سوف يقابل احترامك له باحترام لكِ.

2- احترمي والده

عندما يرى طفلك التعامل بين والديه بالحب والاحترام، حتى في أوقات الخلاف وحتى لو كانا منفصلين، فإنه يتعامل باحترام معهما، لأنه نشأ على معايير الاحترام بين أفراد أسرته.

3- ابذلي جهداً في ضبط سلوك طفلك بالحب وليس العقاب

عندما يكون هناك علاقة بين انضبط طفلك وبين التعامل بحب وتقدير، فإن هذا يعزز الاحترام في العلاقة بين الطفل والأم، بعكس الطفل الذي يتعامل بأسلوب الأوامر والعقاب والسيطرة دون تفاهم.

4- تمسكي بالأخلاق الحميدة

الأطفال يراقبون سلوكيات والديهم، فإذا لاحظ طفلك أنكِ تتمتعين بأخلاق حميدة، تساعدين الآخرين، تحترمين القانون، لا تتحدثين بسوء عن الآخرين، فإن مكانتك ترتفع في ذهنه، وبالتالي يتعامل معكِ باحترام لأنه يراكِ نموذجاً محترماً بالفعل.

5- لا تكوني ضعيفة

إذا كنتِ ضعيفة الشخصية أمام طفلك، فلماذا سيحترمك؟ يجب أن تتمتعي بالصرامة والقوة عندما يستدعي الأمر حتى يكن لكِ طفلك الاحترام.

6- لا تنحدري إلى مستوى تفكير الطفل

الطفل يظل طفلاً، سوف يصرخ، يُصاب بنوبات غضب، يتذمر، يتمرد ويرتكب الحماقات، في هذه المواقف لا تنحدري لمستوى تفكير طفلك وتتبادلي معه الصراخ والعصبية، فهذا الأسلوب يدفع طفلك لعدم احترامك. بل احتفظي بمكانتك كأم حكيمة وناضجة، وحاولي السيطرة على انفعالاتك، حتى لو تطلب الأمر الابتعاد عن المكان لحين استعادة هدوئك، ومن ثم تعاملي مع طفلك بنضج حتى تحافظي على احترامه لكِ.