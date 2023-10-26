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المرأة

ما حقيقة الخلاف بين شاكيرا وروزاليا؟

Lebanon 24
26-10-2023 | 23:37
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يبدو أنّ هناك نزاعاً ناشئاً في عالم الموسيقى بين المطربتيين شاكيرا وروزاليا.. ويبدو أن هذا الخلاف لا ينبع من الطرفين، بل من إحداهما فقط.
 
فوفقاً للتقارير التي نشرها موقع Marca الإسباني، يُشاع أن شاكيرا ليست من محبي الفنانة الإسبانية المشهورة روزاليا، التي ارتقت بشهرتها في السنوات الأخيرة.
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وقال الصحفي أليكس رودريغز في برنامج "Vamos a Ver" على القناة التلفزيونية Telecinco: "تُعجب روزاليا بشاكيرا، ولكن شاكيرا تكرهها".
 
يُقال إن أحد الأسباب المحتملة لكره شاكيرا لروزاليا هو أن الأخيرة قد قامت بالاستعانة بمدير أعمال شاكيرا، وقد يعود السبب في اختيار روزاليا لنفس مدير أعمال شاكيرا إلى خبرته الواسعة. (سيدتي) 
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