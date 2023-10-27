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المرأة

بعد مطالبتها بحذف صورة.. رسالة غامضة من غادة عبد الرازق

Lebanon 24
27-10-2023 | 02:48
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كتبت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها على "إنستغرام" منشورًا غامضاً أثارت به الكثير من الجدل خاصة بعد المطالبات التي وجهها لها الجمهور بحذف صورة لطفلين أحدهما فلسطيني والآخر إسرائيلي يقفان بجوار بعضهما.
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وقالت غادة في منشورها: "الإنسانية كل الإنسانية إلى مزبلة التاريخ"، وعلقت عليها قائلة: "بعد جلسة الأمن حالًا شكرًا ومعلش مسحت كل حاجة أنا برا الخدمة"، لتعيد إلى الأذهان الانتقادات واللوم من قبل الجمهور بعد نشرها مقطع فيديو ومجموعة من الصور لدعم القضية الفلسطينية، إلا أن صورة من تلك الصور لم تلق إعجاب الجمهور الذي طالبها بحذفها.
 
 
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