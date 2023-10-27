لإطلالة أكثر شباباً.. ابتعدي عن هذه العادات في المكياج

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لكنَّ فناني المكياج المحترفين يوضحون أنه، كما هي الحال مع كل شيء، فإن معرفة ما يناسبكِ، واتباع الخطوات الصحيحة التي تؤدي إلى الكمال، يعززان مكياجك، وميزاتك الجميلة في أي عمر.



هنا، نرصد 3 أخطاء شائعة ترتكبها النساء فوق سن الأربعين، لذا تابعي القراءة للحصول على نصائح حول كيفية تجنب هذه الآثار غير المرغوب فيها!



استخدام الكثير من البودرة: كلما تقدمنا في العمر أصبح ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد أمراً لا بد منه، وتظهر علامات الشيخوخة بشكلٍ كبير، لذا يصبح لزاماً على الكثيرات تعديل نهج مكياجهن، إذ من الصعب عليهن مجاراة بعض الاتجاهات الرائجة، مثل: عين القطة، أو الشفاه الحمراء غير اللامعة.لكنَّ فناني المكياج المحترفين يوضحون أنه، كما هي الحال مع كل شيء، فإن معرفة ما يناسبكِ، واتباع الخطوات الصحيحة التي تؤدي إلى الكمال، يعززان مكياجك، وميزاتك الجميلة في أي عمر.هنا، نرصد 3 أخطاء شائعة ترتكبها النساء فوق سن الأربعين، لذا تابعي القراءة للحصول على نصائح حول كيفية تجنب هذه الآثار غير المرغوب فيها!

إن واحداً من أكثر الأخطاء الشائعة، التي تقوم بها السيدات فوق سن الأربعين عند وضع المكياج، هو استخدام كريم أساس، وبودرة ثقيلة جداً ومتكتلة. فكريم الأساس والبودرة يستقران في الخطوط الدقيقة، ويجعلانها أكثر وضوحاً ومبالغاً فيها، ما يؤدي إلى بروز التجاعيد بشكلٍ أكبر.



وفي حين أن البودرة خيار تغطية رائع لذوات البشرة الدهنية، إلا أن بشرتنا تجف أكثر مع تقدمنا في السن، أي أن البودرة ستساهم في زيادة جفاف البشرة، وهذا يمنح مظهرًا «متكتلًا» وغير مكتمل ومتقشراً، ما يجعل أي امرأة تبدو أكبر سناً؛ لأنه يسلط الضوء على الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



ومن أجل الحفاظ على مظهرٍ أكثر شباباً، ينصح بالحفاظ على البودرة عند الحد الأدنى، وتطبيقها فقط حيث تحتاجين إليها حقاً. وبدلاً من البودرة، حاولي مزج صبغة مرطبة للوجه وبرايمر، ثم وضعهما مباشرة على وجهك باستخدام فرشاة كريم الأساس، حيث إن هذا سيمنحكِ بشرة ممزوجة جيداً، وشابة المظهر، مع توهج طبيعي دافئ.



كما أنه من المهم أن تقومي بـ«إعداد البشرة» (التنظيف والترطيب قبل الاستخدام)، حيث يمكن أن يساعد أيضاً على بقاء كريم الأساس لفترة أطول دون تكتل.



اختيار لون الشفاه الخطأ:

يتمتع أحمر الشفاه بالقدرة على تحسين مظهرك على الفور، وذلك في حال كان اللون يطابق لون وجهك، ولا يتعارض مع لون أسنانك، إذ إن لون الشفاه الخطأ يجعلكِ تظهرين أكبر سناً مما أنتِ عليه، لذا من الواجب التأكد من مناسبتهِ لك.



ومن أجل تجنب اختيار الظل الخطأ لأحمر الشفاه، من المهم ألا تنظري فقط إلى كيفية تفاعله مع لون بشرتك، ولكن أيضاً مع لون أسنانك، حيث إن بعض الظلال ذات الأساس الأصفر أو الأحمر دون أي صبغة زرقاء أو أرجوانية، يمكن أن تجعل الأسنان تبدو صفراء أكثر، وهي علامة على الشيخوخة.



إلى جانب ذلك، إن استخدام مستحضرات التجميل الملونة، التي تكون داكنة أو جريئة جداً، يمكن أن يبرز الخطوط الدقيقة.



رسم أجنحة الكحل والحاجبين الطويلة جداً:

إذا كانت منطقة عينيك تحتوي على القليل من التجاعيد حولها، فإن رسم جناح طويل بمحدد العيون الحاد، يمكن أن يبدو سيئاً، حيث إن الخط الطويل لن يؤدي إلا إلى جذب المزيد من الاهتمام إلى تلك التجاعيد، وكذلك إن رسم الحاجبين ليكونا أطول قد يؤدي إلى إبراز تجاعيدك، وترهلات جبينك.



ونظراً لذلك، فإنه من المهم تقييم زواياك الجديدة حقاً، واستبدال تلوين الحاجبين بالقلم السائل؛ للحصول على مظهرٍ شاب، كما أن القيام بذلك يمكن أن يساعدك على تجنب الحاجبين «الغاضبين»، ففي حالة كان حاجباك أغمق بكثير عند الرأس وأفتح عند الذيل، ستبدين كأنكِ عابسة، وسيؤكد ذلك على خطي الـ11 بين حاجبيكِ.