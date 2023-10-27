كايلي جينر: هذا أصعب شيء قمت به في حياتي!

وصفت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كايلي جينر، 26 عامًا، تغيير اسم ابنها "وولف جاك ويبستر" بـ"أصعب شيء قامت به في حياتها"، مشيرة إلى أن الأمر استغرق منها بعض الوقت.

وفي مقابلة جديدة نشرتها جريدة "وول ستريت جورنال"، قالت كايلي إنها قامت بتغيير اسم ابنها من "وولف جاك ويبستر"، عند ولادته عام 2022، إلى "آير"، مضيفة: "كان هذا أصعب شيء قمت به في حياتي. وما زلت أسأل نفسي: هل اتخذت القرار الصحيح؟".

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وزعمت كايلي أنها اختارت الاسم السابق بشكل غير واعٍ، إذ أصيبت باكتئاب ما بعد الولادة، ما أحدث اضطرابًا في هرموناتها، ومنعها من اتخاذ قرار أو التفكير بشكل صحيح.

وأضافت: "لقد دمرني ذلك. لم أتمكن من تسمية ابني حتى، وشعرت أنني فاشلة؛ لذلك استغرق الأمر مني بعض الوقت. وبعد ذلك، كلما طال انتظاري، بات من الأصعب اختيار اسم جديد".

أما عن علاقتها مع ترافيس سكوت، والد طفليها "آير" و"ستورمي"، فتقول كايلي: "إن الأمر يسير على ما يرام.. أعتقد أننا نقوم بأفضل ما يمكننا القيام به".