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المرأة

فنانة مشهورة لديها 45 فستان زفاف!

Lebanon 24
27-10-2023 | 23:00
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أشارت باريس هيلتون أن لديها 45 فستان زفاف، الا انها لم ترتدِ إلا 6 منها فقط خلال حفل زفافها الشهير.

وقالت إنها تلقت 45 فستاناً من مصممي أزياء حول العالم بمناسبة يومها الخاص، لكنها لم تتمكن من ارتدائها كلها خلال حفل زفافها الذي استمر ثلاثة أيام.
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وأضافت في حوار لمجلة فوغ البريطانية: "لقد ارتديت في الواقع ستة فساتين خلال حفل زفافي. وكان المصمم الخاص بي يتلقى مكالمات من مصممين من جميع أنحاء العالم.. كان الجميع متحمسين جدًا ليكونوا جزءًا من هذا الزفاف، لدرجة أنهم صنعوا هذه الفساتين المخصصة لي فقط".

 
 
وارتدت باريس فساتين عدة خلال حفل الزفاف، من تصميم Galia Lahav، وPamella Roland وOscar de la Renta.
المصدر: فوشيا
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