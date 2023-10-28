نجمة معروفة جداً تعلن عن رغبتها بتبني طفل يتيم من غزة.. اليكم من هي

أعلنت النجمة المصرية علا غانم عن رغبتها في تبني أحد الأطفال الأيتام، الذين فقدوا ذويهم بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.



وقالت علا خلال مشاركتها ومجموعة من الفنانين في إعداد المساعدات المتوجهة إلى أهالي غزة، بإشراف جميعة الهلال الأحمر المصرية، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "يصعب عليكي جدا تحسي إن في طفل ممكن يموت لإنه معندوش لبن".

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وأضافت: "أنا إتكلمت مع الهلال الأحمر وسألتهم عن تبني طفل من أيتام غزة في الأحداث اللي بتحصل".

وتطوع عدد كبير من الفنانين للمشاركة في جمعية الهلال الأحمر؛ للمساعدة في تجهيز المساعدات لأهل فلسطين، وذلك بعد سقوط الآلاف من الشهداء و الجرحى منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم خلال الأسابيع الماضية. (البوابة)