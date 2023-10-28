فنانة معروفة تُثير الجدل بهذه الخطوة... هل انفصلت عن زوجها الممثل؟

أثارت الفنانة البريطانية ليلي ألين، حيرة جمهورها، بعد أن ألغت متابعة زوجها الممثل ديفيد هاربور على "إنستغرام".



وقبل أسبوع من احتفال الثنائي بالذكرى السنوية الثالثة لزواجهما، نشرت ليلي صورة تجمعهما في كنيسة زفاف غريسلاند الشهيرة عام 2020، وعلقت عليها: "3 سنوات مع هذا الرجل، ثاني أفضل قرار اتخذته على الإطلاق. والأول كان الفستان". (فوشيا)

أثارت المغنية البريطانية، #ليلي_ألين، حيرة جمهورها، بعد أن ألغت متابعة زوجها الممثل #ديفيد_هاربور في إنستغرام.



وقبل أسبوع من احتفال الثنائي بالذكرى السنوية الثالثة لزواجهما، نشرت ليلي صورة تجمعهما في كنيسة زفاف غريسلاند الشهيرة عام 2020، وعلقت عليها: "3 سنوات مع هذا الرجل، ثاني… pic.twitter.com/8z6iCzwXq3 — Foochia - فوشيا (@foochia) October 28, 2023 Advertisement