فنانة معروفة تُثير الجدل بهذه الخطوة... هل انفصلت عن زوجها الممثل؟

أثارت المغنية البريطانية، #ليلي_ألين، حيرة جمهورها، بعد أن ألغت متابعة زوجها الممثل #ديفيد_هاربور في إنستغرام.
وقبل أسبوع من احتفال الثنائي بالذكرى السنوية الثالثة لزواجهما، نشرت ليلي صورة تجمعهما في كنيسة زفاف غريسلاند الشهيرة عام 2020، وعلقت عليها: "3 سنوات مع هذا الرجل، ثاني… pic.twitter.com/8z6iCzwXq3
— Foochia - فوشيا (@foochia) October 28, 2023
أثارت المغنية البريطانية، #ليلي_ألين، حيرة جمهورها، بعد أن ألغت متابعة زوجها الممثل #ديفيد_هاربور في إنستغرام.
وقبل أسبوع من احتفال الثنائي بالذكرى السنوية الثالثة لزواجهما، نشرت ليلي صورة تجمعهما في كنيسة زفاف غريسلاند الشهيرة عام 2020، وعلقت عليها: "3 سنوات مع هذا الرجل، ثاني… pic.twitter.com/8z6iCzwXq3