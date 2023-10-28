التنظيف المزدوج: خطوات وفوائد للعناية ببشرتك بشكل فعال

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تنظيف البشرة، والاهتمام بها، لا يقلان أهميةً عن أي خطوةٍ أخرى من خطوات العناية بالبشرة، إذ إنها المرحلة الأولى التي ستتبعها مراحل روتينك الأخرى، كما أنها تضمن أن يتم تجهيز بشرتك بشكل مناسب، لاسيما إذا قمتِ بها ليلاً.ولأن تنظيف البشرة مرحلة مهمة، فإن هناك ما يعرف بالتنظيف المزدوج، الذي يعني أن تقومي بتنظيف بشرتك مرتين، حيث يتضمن في البداية إزالة كل ما هو موجود على الجلد أولاً، مثل: المكياج، وواقي الشمس، والأوساخ، والزيوت، وتراكمات اليوم. ثم تنظيف البشرة مرة أخرى، للحصول على بشرة نظيفة بالفعل، وتعود أصول هذه المنهجية إلى كوريا؛ باعتبارها الدعامة الأساسية لطقوس التجميل الكوري.وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية، إن التنظيف المزدوج يعزز الغسيل الأكثر شمولاً، ويستهدف أيضاً مشاكل جلدية محددة، ويعزز البشرة لتكون أكثر صحة بشكل عام.ونظراً لأن هذه الطريقة تعمل على فتح المسام بلطف بدلاً من المقشر أو المقشر المهيج، فإن طريقة التنظيف هذه مفيدة للغاية لمن تضع المكياج كل يوم أو تعاني بشرة دهنية ورؤوساً بيضاء وحب الشباب الزؤاني. بالإضافة إلى ذلك، إنه فعال بالنسبة لمن تعيش في مدينة ذات نوعية هواء سيئة، ومستويات عالية من التلوث، حيث تكون أكثر عرضة لخطر انسداد المسام، والطفح الجلدي، وحتى الشيخوخة المبكرة.علاوةً على ذلك، يساعد التنظيف المزدوج بشرتك على امتصاص المكونات النشطة بشكل أفضل، ما يسمح لروتينك بالعمل بشكل أكثر فاعلية.تعتمد الحاجة إلى التنظيف المزدوج على الكثير من العوامل المختلفة، فبالنسبة لمن تضع بانتظام مكياجاً ثقيلًا، أو واقياً من الشمس، فإنه مفيد في إزالة جميع الشوائب من الجلد بشكل فعال. وإلى جانب ذلك، يمكن أن يساعد من يعانين بشرة دهنية وحب الشباب، ويمكنه أيضاً أن يساعد في فتح المسام، ومنع ظهور الحبوب في المستقبل.أما من يعانين بشرة جافة أو حساسة، أو لا يضعن عادة مكياجاً ثقيلاً، فيمكنهن الالتزام بروتين التنظيف الطبيعي، أي أن الأمر كله يتعلق باحتياجات بشرتك ونوعها.عادةً، يتم تحقيق التنظيف المزدوج باستخدام صيغتين مختلفتين، وهنا سنشرح لكِ الأمر في الخطوات التالية:الأولى: التنظيف اللطيف:في هذه الخطوة، يكون الهدف التخلص من المكياج والشوائب، وهي عملية بسيطة، تتم باستخدام زيوت التنظيف والبلسم والمنظفات الكريمية الغنية، ونظراً لخصائص هذه المواد المرطبة، فإن هذا له تأثير كبير في بشرة من يعانين جفاف الجلد طوال فصل الشتاء.الثانية: التنظيف العميق:يتم في هذه الخطوة استخدام غسول الوجه، وما عليكِ فيها سوى الابتعاد عن التركيبات، التي تجعل بشرتك جافة أو مشدودة.الثالثة: تنظيف الوهج:هنا يتم استكمال تسلسل التنظيف، من خلال استخدام مقشر لضمان خلو البشرة من أي تراكم أو مكياج، خاصة حول خط الشعر والرقبة والأذنين، وعادةً يوصي الأطباء بإكمال هذا «التنظيف الثلاثي» في الروتين الليلي لجميع من يضعن المكياج.ومع ذلك، ضعي في اعتبارك أن هذا لا يحل محل نظام التقشير الخاص بك، بل يمنح بشرتك دفعة التوهج المطلوبة.بحسب الأطباء، في حال كنتِ تضعين مكياجاً ثقيلاً وواقيًا من الشمس بانتظام، أو تعيشين في بيئة ملوثة، فإن التنظيف المزدوج يومياً سيكون ذا فائدة.أما في حال كنتِ من صاحبات البشرة الحساسة أو الجافة، فإن التنظيف المزدوج سيكون مناسباً في الأيام التي تضعين فيها مكياجاً ثقيلًا وواقياً من الشمس. لكن، بخلاف ذلك ليست هناك حاجة يومية إليه، وفي حال كنتِ من صاحبات البشرة المختلطة، فيمكن إجراؤه حسب الحاجة.