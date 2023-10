جمال بلون مستدام.. إلبكِ علامات التجميل التي تنتهج حماية البيئة

في السنوات الأخيرة، كان هناك وعي متزايد بتأثير منتجات التجميل على البيئة، ونتيجة لذلك اتخذت علامات تجارية عدة لمستحضرات التجميل خطوة نحو الاستدامة، من خلال تنفيذ الممارسات التي تحمي البيئة.

لقد أدركت هذه العلامات أهمية الحفاظ على كوكبنا مع الاستمرار في تقديم منتجات تجميل عالية الجودة، وبما أننا على مشارف عام 2024، فعلينا جميعاً السير على هذا النهج، لحماية الأرض والبيئة من الآثار الكيميائية الضارة، لذا سوف نستكشف بعض علامات مستحضرات التجميل، التي تقود الطريق في الممارسات المستدامة، والتزامها بحماية البيئة.

إحدى العلامات التجارية الفاخرة القليلة المدرجة في قائمة مستحضرات التجميل المستدامة. عام 2010، طورت العلامة التجارية مبادرة «Acqua for Life»، التي تدعم جهود «اليونيسف»؛ لضمان حصول الأطفال على مياه آمنة ونظيفة، واستثمرت المبادرة ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني في مشاريع حول العالم، ما أدى إلى توفير المياه لحوالي 200 ألف شخص.

أطلقت «غيرلان» عدداً من المبادرات التي تركز على الكوكب في السنوات الأخيرة، حيث تجمع «جامعة النحل» للعلامة التجارية بين كبار الخبراء، في محاولة لإبطاء انخفاض أعداد النحل في العالم، في حين أن دعمها لإنتاج نجيل الهند (زيت عطري مستخرج من عشبة هندية) قد أحيا صناعة الزراعة المتباطئة. ويسلط عطر Aqua Allegoria Harvest Neroli Vetiver، الجديد، الضوء على العسل الذي تنتجه مبادرة «Women For Bees» للعلامة التجارية مع «اليونيسيف».

«غوتشي»:

أحدث عروض العطور الراقية من «غوتشي» The Alchemist's Garden Where My Heart Beats، وهو ليس مجرد تركيبة خلابة من أوراق البنفسج الخضراء والفاوانيا الوردية، بل يمثل أيضاً أول عطر للعلامة التجارية، يستخدم الكحول المصنوع من خلال انبعاثات الكربون المعاد تدويرها بنسبة 100%، من خلال الشريك المبتكر، الشركة الأم لـ«غوتشي بيوتي» (LanzaTech).