جمال بلون مستدام.. إلبكِ علامات التجميل التي تنتهج حماية البيئة

في السنوات الأخيرة، كان هناك وعي متزايد بتأثير منتجات التجميل على البيئة، ونتيجة لذلك اتخذت علامات تجارية عدة لمستحضرات التجميل خطوة نحو الاستدامة، من خلال تنفيذ الممارسات التي تحمي البيئة.

لقد أدركت هذه العلامات أهمية الحفاظ على كوكبنا مع الاستمرار في تقديم منتجات تجميل عالية الجودة، وبما أننا على مشارف عام 2024، فعلينا جميعاً السير على هذا النهج، لحماية الأرض والبيئة من الآثار الكيميائية الضارة، لذا سوف نستكشف بعض علامات مستحضرات التجميل، التي تقود الطريق في الممارسات المستدامة، والتزامها بحماية البيئة.

علامات تجميل تنتهج حماية البيئة:

«ديور»: اتجهت «Dior Beauty» إلى أسلوب الاستدامة في إنتاج مستحضرات التجميل، حيث أصدرت مجموعات تسعى فيها إلى تقليل البصمة البيئية، وتعزيز الممارسات المستدامة، منها مجموعة «هايدرا لايف» للعناية بالبشرة، وكذلك منتجات «Rouge Dior Couture Color»، التي أصبحت قابلة لإعادة التعبئة. بالإضافة إلى الاستدامة، تلتزم «Dior Beauty» بممارسات الاختبار الأخلاقية، حيث تعارض العلامة التجارية بشدة التجارب على الحيوانات، وتعهدت بإزالتها تماماً، وتستثمر شركة «Dior Beauty» في طرق اختبار بديلة، مثل: الاختبارات المعملية، والنمذجة الحاسوبية، لضمان سلامة وفاعلية منتجاتها دون الإضرار بالحيوانات. من خلال اتخاذ موقف ضد القسوة على الحيوانات، تضرب «Dior Beauty» مثالاً لصناعة التجميل بأكملها، وتدعو إلى اتباع نهج أكثر تعاطفاً مع مستحضرات التجميل.

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«لانكوم»: هي علامة تجارية مشهورة في مجال التجميل، أحدثت ضجة في الصناعة لالتزامها بالاستدامة. وفي عالم تزداد فيه أهمية الوعي البيئي، اتخذت «لانكوم» خطوات مهمة لضمان استدامة منتجاتها وممارساتها. أنتجت «لانكوم» عطر «Idole» الشهير المصنوع على مبادئ مستدامة، بداية من المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها العطر، حتى عملية التعبئة القابلة للإعادة مرة أخرى. كما تعمل العلامة التجارية على حماية التنوع البيولوجي، وذلك من خلال دعم النساء في جميع أنحاء العالم، وتمكينهن من التوجه لأسلوب أكثر استدامة.

«إيف سان لوران»: علامة تجارية مشهورة للأزياء الفاخرة، وقد خطت خطوات كبيرة نحو الاستدامة في السنوات الأخيرة، إذ ركزت «إيف سان لوران» بشدة على المصادر الأخلاقية للمواد المستخدمة في منتجاتها، ومن خلال إعطاء الأولوية لهذه المواد، تهدف «إيف سان لوران» إلى تقليل تأثيرها البيئي، وتعزيز ممارسات الإنتاج المسؤولة.

«لاش»: هي علامة تجارية للتجميل، كانت في طليعة حركة الجمال المستدام، فقد جعلت من مهمتها إنشاء منتجات مفيدة للبشرة، وكذلك للبيئة. ونفذت «Lush» العديد من الممارسات المستدامة، مثل: استخدام المكونات من مصادر أخلاقية، وتقليل نفايات التغليف، وتشجيع إعادة التدوير، إذ إنها ملتزمة بإنشاء منتجات خالية من المواد الكيميائية الضارة، كما لم تتم الإساءة إلى الحيوانات في تصنيعها. إن تفاني «Lush» في تحقيق الاستدامة ألهم ماركات التجميل الأخرى؛ لتحذو حذوها.

«جورجيو أرماني»: إحدى العلامات التجارية الفاخرة القليلة المدرجة في قائمة مستحضرات التجميل المستدامة. عام 2010، طورت العلامة التجارية مبادرة «Acqua for Life»، التي تدعم جهود «اليونيسف»؛ لضمان حصول الأطفال على مياه آمنة ونظيفة، واستثمرت المبادرة ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني في مشاريع حول العالم، ما أدى إلى توفير المياه لحوالي 200 ألف شخص.

«كلارنس»: تعد العلامة التجارية شريكاً في مشروع «بلاستيك أوديسي»، المعني بالحد من النفايات البلاستيكية في المحيطات، وهو عبارة عن سفينة تجارب علمية، تجوب المحيطات، وتجمع المواد البلاستيكية خلال رحلتها، وتختبر الحلول، وتزور 30 مدينة في ثلاث قارات؛ لرفع مستوى الوعي حول النفايات البلاستيكية، وكيفية إعادة تدويرها وتحويلها إلى وقود. كذلك، يضم المقر الرئيسي للشركة في باريس ثلاث خلايا، تحتوي على 160 ألف نحلة.

«غيرلان»: أطلقت «غيرلان» عدداً من المبادرات التي تركز على الكوكب في السنوات الأخيرة، حيث تجمع «جامعة النحل» للعلامة التجارية بين كبار الخبراء، في محاولة لإبطاء انخفاض أعداد النحل في العالم، في حين أن دعمها لإنتاج نجيل الهند (زيت عطري مستخرج من عشبة هندية) قد أحيا صناعة الزراعة المتباطئة. ويسلط عطر Aqua Allegoria Harvest Neroli Vetiver، الجديد، الضوء على العسل الذي تنتجه مبادرة «Women For Bees» للعلامة التجارية مع «اليونيسيف».

«غوتشي»: أحدث عروض العطور الراقية من «غوتشي» The Alchemist's Garden Where My Heart Beats، وهو ليس مجرد تركيبة خلابة من أوراق البنفسج الخضراء والفاوانيا الوردية، بل يمثل أيضاً أول عطر للعلامة التجارية، يستخدم الكحول المصنوع من خلال انبعاثات الكربون المعاد تدويرها بنسبة 100%، من خلال الشريك المبتكر، الشركة الأم لـ«غوتشي بيوتي» (LanzaTech).