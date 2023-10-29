لمساعدة طفلك في أداء فروضه المدرسية.. 5 قواعد يجب اتباعها

على الرغم من أن تعليم الطفل الاعتماد على نفسه في أداء فروضه المدرسية أمر ضروري لاستقلالية الطفل ونضجه وتطوره العقلي، إلا أنه لا بأس من تقديم المساعدة لطفلك كنوع من التشجيع أو الدعم، أو كدفعة ينطلق بعدها صغيرك.

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ولكن مساعدة طفلك في أداء فروضه المدرسية يجب أن يكون له قواعد حتى لا يخرج الأمر عن سيطرتك ويصبح طفلك اعتمادياً. تابعي القراءة، لتتعرفي على أهم قواعد لمساعدة طفلك في أداء فروضه المدرسية.



1- معرفة مستوى الطفل الأكاديمي

قبل البدء في توجيه طفلك ومساعدته يجب أن تكوني على دراية بمستواه الأكاديمي، وهو ما يمكنكِ معرفته من مدرسته عبر طلب تقييم لمستوى الطالب.



2- مشاركة الطفل خطة الدراسة والتوقعات

يجب أن تتحدثي مع طفلك بطريقة بسيطة ومباشرة ليفهم خطتك في مساعدته، سواء مواعيد المذاكرة وحل الفروض المدرسية أو تقسيم المواد. وأيضاً يجب أن تشاركي طفلك توقعاتك عن مستواه الأكاديمي الذي تهدفين للوصول إليه عن طريق خطة الدراسة. المهم أن تكون توقعاتك واقعية وتستند إلى مستوى طفلك الحالي وقدرته على الاستيعاب الأكاديمي.



3- مشاركة الطفل قوانين الدراسة

وقت المذاكرة وحل الفروض المدرسية يجب أن يكون له قوانين، مثل الالتزام في المواعيد، عدم استخدام الهواتف الذكية أو مشاهدة التليفزيون. أيضاً هناك عواقب يجب أن يتحملها الطفل إذا لم يلتزم بقوانين الدراسة، وهو ما يجب أن يعرفه بوضوح أيضاً.



4- منح الطفل نماذج للإجابة

طالما أن الطفل يحتاج إلى مساعدة، فهو بحاجة إلى دليل لمعرفة كيفية أداء الفروض المدرسية، وهذا ما يمكن تسهيله على الطفل عبر منحه نماذج للإجابة حتى يتعلم طريقة أداء فروضه المدرسية.



5- طمأنة الطفل والصبر عليه

قد يتعثر طفلك ولا ينجح في أداء فروضه المدرسية بمستوى جيد، لا داعي للذعر أو التعنيف، فكل ما يحتاجه طفلك هو طمأنته والصبر عليه، وتشجيعه ليتحلى بالإرادة والمثابرة لإعادة المحاولة حتى ينجح في مهمته.