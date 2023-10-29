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المرأة

نصائح للحفاظ على ثبات أحمر الشفاه

Lebanon 24
29-10-2023 | 04:33
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يعتبر أحمر الشفاه أحد العناصر الأساسية في المكياج التي تضفي لمسة نهائية رائعة وجذابة على الوجه، يتميز بقوته على تحسين مظهر الشفاه وإبراز جمالها، ويعتبر اختيار الظل المناسب وتطبيقه بشكل صحيح أمرًا مهمًا لتحقيق مظهر جيد ومتناسق.

ومع ذلك، فإن الثبات هو عنصر حاسم يجب مراعاته عند استخدام احمر الشفاه. يجب أن يكون ثابتًا لفترة طويلة من الزمن، حتى يظل اللون حيويًا وجميلًا دون أن يتلاشى أو يتلطخ.

ولمعرفة كيفية الحفاظ على أحمر الشفاه ثابت لأطول فترة بشكل متألق، يمكن القيام بهذه الخطوت:

 
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تحضير الشفاه

يتم تحضير الشفاه في بادئ الأمر عن طريق، وضع مرطب الشفاه على الشفاه، للحصول على بشرة ناعمة ورطبة ولينة، لوضع بعد ذلك المكياج على الشفاه بشكل سلس وناعم، وبعد ذلك يتم وضع كريم الأساس "الكونسيلر"، على الشفاه، مع تثبيته ببودرة مضغوطة للحصول على قاعدة مكياج خالية من أي عيوب، مما يحافظ على أحمر الشفاه في مكانه.

 

تحديد الشفاه باستخدام قلم الشفاه

يتم بعد ذلك تحديد الشفاه باستخدام قلم الشفاه، ثم بعد ذلك يتم ملئ منطقة الشفاه بأكملها، بنفس قلم الشفاه مع تمرير أحمر الشفاه باللون المفضل على الشفاه، ويمكن وضع أحمر شفاه لامع بأحمر شفاه غير لامع، عن طريق وضع منديل على الشفاه ووضع القليل من البودرة السائبة فوق المنديل بواسطة فرشاة صغيرة ناعمة، فوق أحمر الشفاه، ثم تترك لمدة 10 ثوان.

 

مزج المسحوق

يتم استخدام فرشاة مسطحة صغيرة ومسح البودرة ببطئ، من على الشفاه، للحصول على شكل مثالى متألق، مع مزجه.

 

مسح أحمر الشفاه الزائد

يتم أخذ منديل ورقى نظيف ويتم طيه إلى نصفين، ويوضع بين الشفاه العلوية والسفلية، مع مسح أحمر الشفاه الزائد بالمنديل، لأن مسح أي زيت زائد من أحمر الشفاه يزيد من عمر أحمر الشفاه ويمكن اصلاحه بعد ذلك عن طريق إعادة تطبيقه.

 

اللمسة النهائية

للفتاة التي تحب أحمر الشفاه اللامع، يمكن أن نضع طبقة من ملمع الشفاه، على منتصف الشفاه، مما يمنع من انزلاق أحمر الشفاه حول منطقة الشفاه، مع معرفة أن أحمر الشفاه غير اللامع يدوم لفترة طويلة أكثر من اللامع.

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