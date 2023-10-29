هل تواجه دينا الشربيني وشيرين رضا المصير ذاته؟

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بعد طرح الشركة المنتجة لمسلسل "حدث بالفعل" البرومو الدعائي للحكاية الرابعة التي تحمل عنوان "لو بعد حين"، والذي تخوض بطولته كل من النجمة المصرية دينا الشربيني وشيرين رضا في أول تعاون بينهما، يتساءل الجمهور عن مواجهة بطلتي العمل للمصير ذاته الذي حدده المسلسل منذ بدايات عرض حكاياته الثلاث التي تنتهي بوفاة أبطال العمل.والبرومو الذي طرحته الشركة المنتجة للعمل على حسابها على "إنستغرام"، كشف عن وجود قصة مختلفة للشخصية التي تقوم بها دينا الشربيني، والتي تُؤَدّي إلى تغيير حياتها وحياة عائلتها، وتدفعها إلى تناول الأدوية محاولة الانتحار. كما كشف عن بعض السمات التي تتمتع بها الشربيني من إجادة حكيها للقصص التي تنسجها.وفي برومو دعائي آخر تظهر فيه شيرين رضا وهي بالقرب من دينا الشربيني كأنهما صديقتان، إذ تعاني دينا من مرض عضال في المستشفى وتقف إلى جوارها شيرين رضا. وتظهر العلاقة الوطيدة التي تجمعهما رغم المقارنات التي تحصل بينهما وتفضيل الجميع لدينا. كما تظهر في تفاصيل الفيديو أيضاً أحداث تتسبب في خسارة دينا الشربيني لإحدى صديقاتها فيصبح هناك عداء بين دينا وشيرين. (نواعم)