26
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هل تواجه دينا الشربيني وشيرين رضا المصير ذاته؟
Lebanon 24
29-10-2023
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد طرح الشركة المنتجة لمسلسل "حدث بالفعل" البرومو الدعائي للحكاية الرابعة التي تحمل عنوان "لو بعد حين"، والذي تخوض بطولته كل من النجمة المصرية دينا الشربيني وشيرين رضا في أول تعاون بينهما، يتساءل الجمهور عن مواجهة بطلتي العمل للمصير ذاته الذي حدده المسلسل منذ بدايات عرض حكاياته الثلاث التي تنتهي بوفاة أبطال العمل.
Advertisement
والبرومو الذي طرحته الشركة المنتجة للعمل على حسابها على "إنستغرام"، كشف عن وجود قصة مختلفة للشخصية التي تقوم بها دينا الشربيني، والتي تُؤَدّي إلى تغيير حياتها وحياة عائلتها، وتدفعها إلى تناول الأدوية محاولة الانتحار. كما كشف عن بعض السمات التي تتمتع بها الشربيني من إجادة حكيها للقصص التي تنسجها.
وفي برومو دعائي آخر تظهر فيه شيرين رضا وهي بالقرب من دينا الشربيني كأنهما صديقتان، إذ تعاني دينا من مرض عضال في المستشفى وتقف إلى جوارها شيرين رضا. وتظهر العلاقة الوطيدة التي تجمعهما رغم المقارنات التي تحصل بينهما وتفضيل الجميع لدينا. كما تظهر في تفاصيل الفيديو أيضاً أحداث تتسبب في خسارة دينا الشربيني لإحدى صديقاتها فيصبح هناك عداء بين دينا وشيرين. (نواعم)
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار.. استعدوا الأمطار والصواعق ستعود في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد الطقس الحار.. استعدوا الأمطار والصواعق ستعود في هذا الموعد
01:01 | 2023-10-29
29/10/2023 01:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الرصاص كثيف جداً.. هجومٌ كبير يطالُ موقعاً إسرائيلياً في الجنوب!
Lebanon 24
الرصاص كثيف جداً.. هجومٌ كبير يطالُ موقعاً إسرائيلياً في الجنوب!
15:58 | 2023-10-28
28/10/2023 03:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تكشف عن حقيقة فيديو السيد نصرالله.. وهذا توقيت تصويره
Lebanon 24
معلومات تكشف عن حقيقة فيديو السيد نصرالله.. وهذا توقيت تصويره
10:10 | 2023-10-29
29/10/2023 10:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
29/10/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسل "المنار" يكشف كل شيء.. هذه حقيقة إستهداف موقع إسرائيليّ عبر "طائرة"!
Lebanon 24
مراسل "المنار" يكشف كل شيء.. هذه حقيقة إستهداف موقع إسرائيليّ عبر "طائرة"!
16:37 | 2023-10-28
28/10/2023 04:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:00 | 2023-10-29
أفضل مجوهرات الأميرة ديانا.. أين هي الآن؟
04:59 | 2023-10-29
بعد مرور أشهر على إنجابها "فهد".. جيسيكا عازار برشاقة لافتة في الجيم (صور)
04:33 | 2023-10-29
نصائح للحفاظ على ثبات أحمر الشفاه
01:11 | 2023-10-29
بغاية الجمال ونسخة عن والدتها.. ابنة هيلدا خليفة أصبحت صبية تعرفوا إليها (صورة)
00:00 | 2023-10-29
لمساعدة طفلك في أداء فروضه المدرسية.. 5 قواعد يجب اتباعها
17:00 | 2023-10-28
جمال بلون مستدام.. إلبكِ علامات التجميل التي تنتهج حماية البيئة
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
29/10/2023 20:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
29/10/2023 20:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
29/10/2023 20:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24