هذان المكونان هما الأفضل للتخلص من البقع الداكنة

تشهد البشرة العديد من التبدلات بمرور الوقت والتعرّض لتأثير التغييرات الهرمونيّة، البيئة، وأسلوب الحياة مما يُفسّر إصابتها بالجفاف وتعرّضها لظهور الخطوط والتجاعيد والبقع الداكنة في وقت مبكر.



وينتج ظهور البقع الداكنة عن أسباب مُتعدّدة منها التعرّض المُفرط للشمس، الاضطرابات الهرمونيّة، الحمل، العلاجات المانعة للحمل، والتقدّم في السن. قد تكون هذه البقع أيضاً ناتجة عن فرط في التصبّغ يلي الالتهابات، آثار حب الشباب والندوب.



Advertisement تنتج هذه البقع عادةً عن خلل تتعرّض له الخلايا المُنتجة للميلانين، وهي تطال مناطق اليدين، والظهر، والعنق، والوجه. ويُشير أطباء الجلد إلى أن بعض المكونات أثبتت فعاليتها في مجال علاج البقع الداكنة وأبرزها الريتينويدات المُشتقّة من الفيتامين A: الريتينول، وحمض الريتينويك، والريتينال، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الريتينويدات هي مكوّنات قويّة جداً ولذلك يجب استخدامها بحذر. فهي تتمتّع بحساسية تجاه الضوء ولذلك يجب تطبيقها مساءً على أن يتمّ استعمالها تحت إشراف طبي، فالطبيب في هذه الحالة يصف تركيزها المناسب لنوع وحالة البشرة كما يشرح كيفيّة استعمالها مع مكوّنات تتمتع أيضاً بمفعول مُبيّض للبشرة. ينصح أطباء الجلد أيضاً باستعمال الفيتامين C بانتظام في حالة ظهور البقع الداكنة كونه من المكوّنات التي تحدّ من الإفراط في إنتاج الميلانين وتساعد على تنظيمه. ويتميّز الفيتامين C بكونه من مضادات الأكسدة التي تحمي من تأثير الأشعّة ما فوق البنفسجيّة والملوّثات البيئيّة التي تعمل عادةً على تسريع شيخوخة الجلد. مكوّنان فعّالان جداًتنتج هذه البقع عادةً عن خلل تتعرّض له الخلايا المُنتجة للميلانين، وهي تطال مناطق اليدين، والظهر، والعنق، والوجه. ويُشير أطباء الجلد إلى أن بعض المكونات أثبتت فعاليتها في مجال علاج البقع الداكنة وأبرزها الريتينويدات المُشتقّة من الفيتامين A: الريتينول، وحمض الريتينويك، والريتينال، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الريتينويدات هي مكوّنات قويّة جداً ولذلك يجب استخدامها بحذر. فهي تتمتّع بحساسية تجاه الضوء ولذلك يجب تطبيقها مساءً على أن يتمّ استعمالها تحت إشراف طبي، فالطبيب في هذه الحالة يصف تركيزها المناسب لنوع وحالة البشرة كما يشرح كيفيّة استعمالها مع مكوّنات تتمتع أيضاً بمفعول مُبيّض للبشرة. ينصح أطباء الجلد أيضاً باستعمال الفيتامين C بانتظام في حالة ظهور البقع الداكنة كونه من المكوّنات التي تحدّ من الإفراط في إنتاج الميلانين وتساعد على تنظيمه. ويتميّز الفيتامين C بكونه من مضادات الأكسدة التي تحمي من تأثير الأشعّة ما فوق البنفسجيّة والملوّثات البيئيّة التي تعمل عادةً على تسريع شيخوخة الجلد.

مكوّنات أقل فعالّيّة:

إذا كانت فعالية الريتينويدات والفيتامين C مؤكّدة في مجال علاج البقع الداكنة كونهما أفضل مكوّنين في هذا المجال، إلا أن هناك أيضاً مكوّنات أخرى مفيدة في مجال محاربة البقع منها: حمض الكوجيك، حمض الأزيلاييك، حمض الأسكوربيك، النياسيناميد، وحمض الترانيكزاميك. تعمل هذه المكوّنات بآليّات مُختلفة منها إبطاء إنتاج الميلانين وتحفيز تجديد الخلايا والحدّ من التهابات البشرة. ومن الضروري أن يترافق استعمالها مع كريم حماية من الشمس لاتقلّ نسبة حمايته عن 50 spf لتأمين حماية البشرة من الأشعة ما فوق البنفسجيّة.

البطاطا مفيدة أيضاً

يمكن لبعض المكونات الطبيعيّة أن تعالج البقع الداكنة، وقد انتشرت مؤخراً حيلة على منصّة "تيك توك" تتحدّث عن فعالية البطاطا في علاج البقع الداكنة. للاستفادة من هذه الحيلة، يكفي تمرير دوائر البطاطا النيئة بحركات دائريّة على مناطق البقع. تتميّز البطاطا بمفعول مُرطّب وهي تحتوي على أنزيمات مُضادة للالتهابات والفيتامين C ذو المفعول المُبيّض، ولكن أطباء الجلد يُفضّلون استخدام مُستحضرات تحتوي على خلاصة البطاط لعلاج البقع الداكنة للحصول على النتيجة المرجوّة.