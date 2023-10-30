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المرأة

بشعر أسود وثياب مُثيرة.. ميريام كلينك تحتفل بـ "الهالويين" على طريقتها شاهدوا الصور

Lebanon 24
30-10-2023 | 03:06
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نشرت عارضة الأزياء المُثيرة للجدل ميريام كلينك صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من جلسة تصوير جديدة خضعت لها بمناسبة "الهالويين".

ميريام المعروفة بشعرها الأشقر أطلت بشعر أسود وجمسبوت من الجلد الأسود تتميز بموسلين عند منطقة الصدر.
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وتقصدت ميريام بنشر صور مخيفة لتجسد أجواء الهالويين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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