نصائح للحصول على حقيبة مثالية ومريحة

من المعروف أن كل سيدة وفتاة لا تستغنى عن الحقيبة بوجه عام، فهى من العناصر الضرورية لها، حتى تحمل فيها كل ما تحتاجه، من أغراض شخصية وأدوات التجميل الخاصة بها، وبرغم أن البعض قد يرى أن أمر الحقائب أمر عادى، ولكن يجب الاهتمام والحرص عند اختيار الحقائب، لأنها قد تؤثر بشكل كبير على شكل الجسم، ويوجد بعض النصائح والحيل السهلة لاختيار الحقيبة بأفضل طرق ممكنة.

نصائح للحصول على حقيبة مثالية

اختيار حقيبة قريبة من الجسم

يجب على الفتاة عندما تختار حقيبة، والتي تكون قريبة من الجسم، مما يجعلها توزع وزنها بالتساوى على الجسم فتشعر الفتاة بالراحة، فيمكن للفتاة أن تستخدم الحقيبة كحقيبة كروس، فإذا كانت الفتاة ترتدى حزام الحقيبة على الكتف الأيمن يمكن وضع الحقيبة على الجسم على الجانب الأيسر.

تجنب الحقائب التي يتم حملها بين الذراعين

يجب على الفتاة أن تتجنب الحقائب التي يتم حملها بالذراعين، عن طريق اختيار الحقائب التي يتم دعمها للظهر أو الكتف، لأن حمل الحقيبة على الذراعين فقط قد يسبب مشاكل في المرفق والكتف وحتى المعصم والرقبة.

الانتباه لوزن الحقيبة

من الأمور الهامة هو الانتباه لوزن الحقيبة لأن الأشياء ستكون بداخلها مما يزيد وزنها، ولهذا لا يجب أن تكون كبيرة أكثر من 10% من وزن الجسم للشعور بالراحة عند التحرك.

الابتعاد عن السلاسل

من المعروف أن السلاسل أكثر أناقة وفخامة، ولكن ليس خيار جيد، عندما يتعلق الأمر بالجسم، فهى تكون ثقيلة على الجسم وتضايق الجلد، فالأفضل البحث عن مقبض قصير وناعم لا يؤذى الكتف.

اختارى النماذج الصغيرة

يمكن للفتاة أن تختار أحجام للحقائب صغيرة، لأنها تعتبر خفيفة الوزن وتحتوى على مواد أقل، مما يجعل الفتاة غير مضطرة أن تحمل أشياء أكثر لأنها تعلم المساحة التي تناسب ما تحمله فيها.

اختيار الأشرطة الكبيرة

على الفتاة وهى تختار حقيبة أو تشتريها الأفضل أن يكون الحزام الخاص بها كبير، لأن الحقيبة التي تحتوى على شريط كبير سيقدم الدعم للحقيبة وتحفظ وزن الأشياء التي يتم حملها في الحقيبة.