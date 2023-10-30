سيروم للشعر الخفيف... يمده بالتغذية ويجعله أكثر كثافة

تعاني نساء كثيرات من مشكلة الشعر الخفيف إلى حد تشكل فراغات في فروة الرأس حتى، وهي إحدى مشاكل الشعر الشائعة جداً بين الناس. لكن، لحسن الحظ تتوافر أنواع من سيروم الشعر عالية الجودة للشعر الخفيف تكون مصمّمة لتمد الشعر بكافة متطلباته، لينمو قوياً وبسرعة وأكثر سماكة.

يمتلك سيروم الشعر الخفيف تأثيراً مضاداً لتساقط الشعر ومقوياً لفروة الرأس وبصيلات الشعر. فهو يوفر عناية مركزة بفروة الرأس، ويغذي الشعر بعمق ويصلحه من الجذور وحتى الأطراف. وبهذه الطريقة، يصبح الشعر الخفيف أكثر قوة ويعود لينمو بشكل أسرع، ويجدد خلاياه ويجعل بصيلات الشعر أكثر قوة وخصلات الشعر أكثر سماكة، ما يجعلها تنمو قوية من دون أن تتكسر أو تتساقط.

خيارات رائعة منه

سيروم Magic Elixir Scalp and Hair Oil Treatment من كيلز Khiel’s

إذا كنت من صاحبات الشعر الأسود الخفيف، فإن هذا السيروم رائع لك، فهو يقوم بإصلاح الشعر الأسود الخفيف من الأضرار التي تلحق به نتيجة التعرض المفرط لعلاجات الشعر، وذلك بفضل احتوائه على زيت الخروع والأفوكادو والعصفر وزيت إكليل الجبل. كما يساعد في ترطيب الشعر المجعد والمتكتل، وتعزيز نموه.

سيروم Sturm Anti – Hair Fall Scalp Serum من د. باربرا ستورم Dr. Barbara Sturm

يعد سيروم الشعر هذا أحد أكثر أنواع السيروم شهرة، لا سيما بين نجمات هوليوود، نظراً إلى قدرته الكبيرة على معالجة الشعر الخفيف وتعزيز نموه وكثافته، إذ إنه يحتوي على زيت الكاميليا والفيتامين B اللذين يحميان الشعر من الأشعة فوق البنفسجية والحرارة والتلوث، إضافة إلى الجلسرين وحمض الهيالورونيك وغيرها من المكونات النشطة التي تمد الشعر بالتغذية والترطيب اللازمين.

سيروم Topical Finasteride & Minoxidil Hair Growth Spray من هيرز Hers

يعتبر هذا السيرم من أقوى السيرومات للشعر الخفيف لما يحتويه من مادة المينوكسيديل والفيناسترايد اللتين تمنعان تساقط الشعر وتسرعان في نمو الشعر وتجعلان الشعر الخفيف أكثر قوة وسماكة. وهو مناسب للنساء من كل الأعمار، لا سيما للنساء بعد انقطاع الطمث.

سيروم الشعر GRO Hair Serum من فيغامور Vegamour

يتميز هذا السيروم المصمم خصيصاً للشعر الخفيف، بتركيبته النباتية التي تزيل السموم من الشعر وتعزز من كثافته وتحد من تساقطه، بفضل اشتماله على مكونات نشطة فعالة جداً، مشتقة من حبوب المونج والكركمين والكافيين.