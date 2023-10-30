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المرأة

نجمة شهيرة تدخلت.. الفنانة المعروفة تتنازل عن محضر بحق رجل أعمال

Lebanon 24
30-10-2023 | 17:27
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تنازلت الفنانة منى فاروق عن محضر ضد أحد رجال الأعمال، اتهمته فيه بمحاولة الاعتداء عليها وسبّها في الشارع العام بمنطقة بالشيخ زايد.

وكشفت منى عن الأسباب التي دفعتها للتنازل عن المحضر، قائلةً إن نجمة شهيرة تدخلت من أجل إنهاء هذا الخلاف، وتمّ التنازل بعد جلسة صلح.
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وأضافت فاروق أنها تصالحت مع رجل الأعمال بعد تدخل النجمة التي هاتفت والدتها وتواصلت معها ودعتها الى منزلها، مشيرةً إلى أن الرجل قبّل رأس منى واعتذر لها عما بدر منه، ما جعلها تقبل اعتذاره.

 
هذا وأشارت فاروق إلى أنها كلّفت محاميها الخاص بالتنازل عن المحضر، وأن والدتها أمرتها بالتنازل عنه، حيث قالت: "علشان خاطر ولاده ووالدته، وانا إنسانة لأقصى درجة ومش بقدر أأذي إنسان".


وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة بلاغاً من الفنانة مني فاروق تتهم فيه شاباً حاول استيقافها والتحدث معها داخل مول شهير في مدينة الشيخ زايد، ولأنها رفضها التحدث إليه، تعقّبها بسيارته بعد خروجها من المول واعتدى عليها لفظاً بالسب والقذف، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: لها
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