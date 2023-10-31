هل تخوض نجمة "صوت وصورة" سباق رمضان 2024؟

كشفت الفنانة حنان مطاوع حقيقة الأخبار التي انتشرت عن تعاقدها على عمل جديد لتقديمه في موسم رمضان المقبل.

وقالت حنان في تصريح خاص لـ"لها" إن كل ما تم تداوله عن تعاقدها على مسلسل لرمضان المقبل غير صحيح، مؤكدةً أنه عُرض عليها أكثر من عمل فني لكنها لم تتخذ بعد أي قرار بشأن العمل الذي يمكن أن تشارك به في رمضان 2024.

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واشارت الى أنها من الممكن أن تحسم أمر خوضها سباق دراما رمضان المقبل بعد انتهائها من تصوير مسلسل "صوت وصورة" والذي يُعرض حالياً، وذلك بسبب انشغالها وتكثيف عدد ساعات التصوير للتمكّن من عرض الحلقات الباقية في موعدها.



