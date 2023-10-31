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المرأة

بشعر أحمر .. صور حميمة لحبيبة ليوناردو دي كابريو الجديدة تنتشر

Lebanon 24
31-10-2023 | 04:05
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انتشرت صور للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو وحبيبته الجديدة فيتوريا سيريتي أطلا فيها في مشهد حميمي.

فقد رصدتهما عدسات كاميرا المصورين خلال الاحتفال بـ "الهالويين" وهي تضع يدها على مؤخرته.
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وكانت العارضة، البالغة من العمر 25 عامًا، مبتسمة في الصور وهي تضع يدها في الملابس الداخلية لنجم هوليوود ليل السبت الماضي.
 
وبينما كانت سيريتي ترتدي لهذه المناسبة زيًا وشعرًا مستعارًا باللون الأحمر الفاتح، إلا أن دي كابريو حضر الحفلة مرتدياً ملابسه كالمعتاد مع قبعة باللون الأسود.
 
يُذكر أن علاقة ليوناردو دي كابريو وفيتوريا سيريتي بدأت في آب الماضي حيث شوهدا للمرة الأولى في إيبيزا.



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