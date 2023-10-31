ضربها شقيقها في المستشفى أمام أعين والدتها المريضة.. نادين الراسي تُنقل إلى الطوارىء وهذه حالتها الصحيّة (صور)

أفادت "الجرس" أنّ الممثلة نادين الراسي تعرّضت لضرب مبرحٍ من قبل شقيقها سباستيان، داخل مستشفى "رزق"، أمام والدتها، التي تتعالج بعد إصابتها بشلل نصفيّ.

وقالت مصادر لـ"الجرس"، إنّ نادين جاءت إلى المستشفى مع والدها وشقيقتها راشيل، وحصل إشكال بينها وبين شقيقها الأصغر سباستيان، وقد عمد الأخير إلى طرحها أرضاً، وبدأ بضربها.

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وأضافت المصادر أنّ بعد تعرّضها للضرب، قالت نادين لشقيقها "عم تمدّ إيدك عليي؟"، ومن ثمّ غادرت غرفة المستشفى.

وتابعت "الجرس" أنّ نادين أُصيبت بجروحٍ بالغة، ونُقلت إلى الطوارىء.

وقالت إنّ نادين أُصيبت بكدمات، وبانهيار نفسيّ.

إلى ذلك، وصلت قوى الأمن إلى المستشفى، وفتحت تحقيقاً بالحادثة، فيما كانت نادين تبكي بشدّة، بحسب "الجرس".