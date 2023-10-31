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المرأة

تدهور الحالة الصحية لوالدة مي عز الدين!

Lebanon 24
31-10-2023 | 10:20
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كشفت الفنانة المصرية مي عزالدين عن تدهور حالة والدتها الصحية في الأيام الأخيرة، في ظل التزامها بالتواجد في "موسم الرياض" من أجل تقديم مسرحيتها "زواج اصطناعي".

وقالت مي في تصريحات صحفية، إن الأزمة الصحية لوالدتها تفاقمت بعد التعاقد على بطولة مسرحية "زواج اصطناعي"، مشيرةً إلى أن والدتها تخضع حاليًّا لغسيل كلى.
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وأوضحت مي أنها لن ترتبط بأي أعمال أخرى لحين تحسن صحة والدتها، لكنها في الوقت الحالي حريصة على الالتزام بتعاقدها مع هيئة الترفيه في السعودية.

وحول مشاركتها في موسم رمضان 2024، أوضحت مي أنها لم توافق بعد عن أي دور، قائلة: "أنا لسه مرتبتش أي حاجة ثانية للشغل، وكان كل همي التزامي بإني أوفي اتفاقي، وأقدم حاجة حلوة، وأكون قد الاختيار والدعم اللي شوفته من البلد ومن معالي المستشار وهيئة الترفيه".


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