ماسكات الخميرة تزيد من جمال البشرة ونضارتها

عندما نفكر في أقنعة الوجه، ربما تكون الخميرة هي آخر ما يدور في أذهاننا، ومع ذلك، فهى من أفضل الأقنعة التي يمكن أن تضع على الوجهة والبشرة ككل لنضارتها ونعومتها وجعلها براقة ومشرقة، من بين الوصفات الطبيعية العديدة اختارنا لك سيدتى بعض الطرق والوصفات الطبيعية التي تشجعك على استخدام أقنعة الخميرة.

الخميرة لها فوائد عديدة للبشرة، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تحسين صحة البشرة وتعزيز نضارتها. فيما يلي ثلاث وصفات طبيعية باستخدام الخميرة لنضارة البشرة:

1. قناع الخميرة والعسل

- قومى بمزج ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

- أضفي مقدار كافٍ من الماء الدافئ لتشكيل عجينة ناعمة.

- ضعي القناع على وجهك واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

- اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر وجففه بلطف.

2. قناع الخميرة وعصير الليمون

-قومى بمزج ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

- أضفي مقدار قليل من الماء الدافئ للحصول على عجينة.

- ضعي القناع على وجهك واتركه لمدة 10-15 دقيقة.

- اغسل وجهك جيدًا بالماء الفاتر وجففه بلطف.

يعمل هذا القناع على تفتيح البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة والتصبغات، بينما تساهم خصائص الخميرة في تنظيف المسام ومحاربة حب الشباب.

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3. قناع الخميرة والزبادي

-قومى بمزج ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية مع ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي.

- أضفي مقدار قليل من عصير الليمون الطازج إذا كنت تعاني من البشرة الدهنية.

- ضعي القناع على وجهك واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

- اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر وجففه بلطف.

هذا القناع يساعد في تطهير البشرة وتقليل الدهون الزائدة، كما يمنحها ترطيبًا ونضارة. (اليوم السابع)